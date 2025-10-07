ETV Bharat / state

120 दिन की इस खास खेती के लिए सबसे मुफीद समय है नजदीक, होगी बम्पर कमाई, सरकार भी कर रही मदद

मेरठ : अक्टूबर महीने की शुरुआत में किसान आलू की बुवाई करके चार महीने की इस फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की तरफ से आलू के बीज के मूल्य का भी निर्धारण कर दिया गया है. ऐसे में किसान उद्यान विभाग से भी अच्छी गुणवत्ता का आलू बीज ले सकते हैं. कैसे करें बुवाई, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो किसानों के लिए ज्यादा भरोसेमंद होती हैं. आइए जानते हैं आलू उगाने के लिए सही मानक क्या है.

यूपी में बड़े पैमाने पर आलू उगाया जाता है. यही वजह कि सब्जियों के राजा आलू का प्रदेश में बम्पर उत्पादन होता है. इसी महीने में आलू की बम्पर बुवाई भी की जाती है. क्योंकि इस माह से पारा धीरे-धीरे नीचे गिरने लगता है. आलू की बुवाई के लिए मौसम में नमी होने से बीज अच्छे से जमता है और फसल भी अच्छी होती है. मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया, आलू की बुवाई का सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है. इसके लिए तापमान 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए.

दो वैरायटी के आलू की डिमांड : मेरठ जिले की बात करें तो किसान मुख्य रूप से यहां दो वैरायटी के फसल लगाते हैं. जिनमें कुफरी बहार (3797) और चिप्सोना वन शामिल है. हालांकि इनके अलावा पुखराज, मोहन, किरण और सूर्या समेत कई वैरायटी हैं जो किसान लगाते हैं. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि इस बार कुफरी बहार और चिप्सोना-1 के बीज की डिमांड ज्यादा है. अगर ज्यादा उत्पादन की बात करें तो कुफरी बहार और कुफरी सूर्या ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन ज्यादा होता है. प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल तक आलू का उत्पादन इन वैरायटी का हो जाता है.

आलू सिर्फ 120 दिन यानी 4 महीने की फसल है जो कि परम्परागत गेंहू की खेती से अधिक फायदे की फसल किसानों के लिए होती है. आलू की फसल उगने से समृद्ध होने तक चार महीने लगते हैं. इस चार महीने में न सिर्फ फसल तैयार होती है, बल्कि किसान कोल्ड स्टोरेज में भी पहुंचा देते हैं. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि वह किसानों को यह मशवरा देना चाहेंगे कि जो कुफरी बहार और चिप्सोना-1 वैरायटी है, उनके अलावा किसानों को प्रोसेसिंग वैरायटी जैसे कुफरी सूर्या, कुफरी फ्राईसोना है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए.