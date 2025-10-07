120 दिन की इस खास खेती के लिए सबसे मुफीद समय है नजदीक, होगी बम्पर कमाई, सरकार भी कर रही मदद
आलू की बुवाई का सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है. इसके लिए तापमान 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:17 PM IST
मेरठ : अक्टूबर महीने की शुरुआत में किसान आलू की बुवाई करके चार महीने की इस फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की तरफ से आलू के बीज के मूल्य का भी निर्धारण कर दिया गया है. ऐसे में किसान उद्यान विभाग से भी अच्छी गुणवत्ता का आलू बीज ले सकते हैं. कैसे करें बुवाई, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो किसानों के लिए ज्यादा भरोसेमंद होती हैं. आइए जानते हैं आलू उगाने के लिए सही मानक क्या है.
यूपी में बड़े पैमाने पर आलू उगाया जाता है. यही वजह कि सब्जियों के राजा आलू का प्रदेश में बम्पर उत्पादन होता है. इसी महीने में आलू की बम्पर बुवाई भी की जाती है. क्योंकि इस माह से पारा धीरे-धीरे नीचे गिरने लगता है. आलू की बुवाई के लिए मौसम में नमी होने से बीज अच्छे से जमता है और फसल भी अच्छी होती है. मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया, आलू की बुवाई का सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है. इसके लिए तापमान 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए.
दो वैरायटी के आलू की डिमांड : मेरठ जिले की बात करें तो किसान मुख्य रूप से यहां दो वैरायटी के फसल लगाते हैं. जिनमें कुफरी बहार (3797) और चिप्सोना वन शामिल है. हालांकि इनके अलावा पुखराज, मोहन, किरण और सूर्या समेत कई वैरायटी हैं जो किसान लगाते हैं. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि इस बार कुफरी बहार और चिप्सोना-1 के बीज की डिमांड ज्यादा है. अगर ज्यादा उत्पादन की बात करें तो कुफरी बहार और कुफरी सूर्या ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन ज्यादा होता है. प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल तक आलू का उत्पादन इन वैरायटी का हो जाता है.
आलू सिर्फ 120 दिन यानी 4 महीने की फसल है जो कि परम्परागत गेंहू की खेती से अधिक फायदे की फसल किसानों के लिए होती है. आलू की फसल उगने से समृद्ध होने तक चार महीने लगते हैं. इस चार महीने में न सिर्फ फसल तैयार होती है, बल्कि किसान कोल्ड स्टोरेज में भी पहुंचा देते हैं. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि वह किसानों को यह मशवरा देना चाहेंगे कि जो कुफरी बहार और चिप्सोना-1 वैरायटी है, उनके अलावा किसानों को प्रोसेसिंग वैरायटी जैसे कुफरी सूर्या, कुफरी फ्राईसोना है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए.
सरकार दे रही 25000 का अनुदान : जिला उद्यान अधिकारी ने बताया, अगर किसान प्रोसेसिंग वैरायटी का बीज तैयार करते हैं, तो सरकार प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये का अनुदान भी देती है. ऐसे में किसानों को इन वैरायटी का भी बीज तैयार करना चाहिए. कुछ किसानों का मानना होता है कि अगर वह ज्यादा बीज अपने खेत में आलू का उगाएंगे यानी बुवाई करते हुए डालेंगे तो उससे उनकी पैदावार बढ़ जाएगी, इस सवाल के जवाब में उद्यान विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज्यादा बीज से पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती.
आलू अगर किसानों को उगाने हैं तो प्रति हेक्टेयर 37 क्विंटल 50 किलोग्राम एक आदर्श मात्रा है. ये मात्रा वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित की गई है, इसी रेसियो में किसानों को आलू का बीज लगाना चाहिए. शासन ने भी बीज का रेट निर्धारित कर दिया है, आलू के फाउंडेशन सीड का रेट 3715 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उद्यान विभाग से किसान पा सकते हैं. मेरठ जिले के लिए 2900 क्विंटल आलू के बीज की डिमांड की गई है, उम्मीद है जल्द ही ये आलू का बीज अलॉट हो जाएगा.
450 से अधिक किसानों ने बीज के लिए किया आवेदन : मेरठ जिले में हालांकि गन्ने की फसल पर किसान अधिक भरोसा करते हैं. बावजूद उद्यान विभाग में अब तक 450 से अधिक किसानों बीज के लिए आवेदन किया है. अगले 15 दिन में उद्यान विभाग बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, पत्तागोभी के बीज भी निःशुल्क उपलब्ध करा दिये जाएंगे. क्योंकि आलू की फसल महज 120 दिन में तैयार हो जाती है, ऐसे में इसमें दूसरी फसल इसके साथ नहीं की जा सकती, हालांकि आलू की फसल के बाद मिर्च, गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी, टमाटर आदि भी किसान लगा सकते हैं, जिनके बीज भी उद्यान विभाग बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराता है.
यह भी पढ़ें : अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ भूमि पूजन, 56 घाटों पर जगमग होंगे 28 लाख दीए