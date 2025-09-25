कुरुक्षेत्र के शाहाबाद अनाज मंडी में नहीं हो रहा धान उठान, किसान बोले- "हमारी बात सुनें सरकार, वरना NH जाम"
शाहाबाद अनाज मंडी में धान का उठान नहीं होने से किसान परेशान है, जिसके चलते किसानों ने हाईवे जाम किया है.
Published : September 25, 2025 at 7:39 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहाबाद अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल का उठान नहीं हो पाया. दरअसल, मंडी में पहुंची धान की फसल में नमी के नाम पर कट लगाए जाने के चलते फसल नहीं उठाई गई. जिसके कारण गुस्साए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को जाम कर दिया. किसान शाहाबाद के पास बीच सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे. किसानों ने मांग करते हुए चेतावनी दी है कि "जब तक उनकी समस्या का हल नहीं निकलता, तब तक रोड जाम रहेगा."
"सरकारी कागजों में धान खरीद शुरू": भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "सरकार से हमारी मांग थी कि धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो जाए. सरकार ने कागजों में धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू कर दी है. लेकिन अनाज मंडी में किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही. अगर थोड़ी बहुत कट लगाकर किसानों की धान खरीदी जा रही है, तो उसका उठान भी नहीं हो रहा."
"सरकार से मांग, वरना रोड जाम": उन्होंने कहा कि "राइस मिलर्स अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को परेशान और लूटने का काम करते हैं. अगर राइस मिलर्स की कुछ समस्या है, तो सीजन से पहले सरकार को बताएं. हालांकि इस बार तो सरकार ने उनकी मांगें मान ली है. लेकिन उसके बावजूद भी उठान नहीं हो रहा. इस परेशानी के चलते ही आज किसानों ने रोड जाम किया है. सरकार अगर हमें कोई उचित आश्वासन देती है और हमारी बातों पर अमल करती है, तभी जाम खोला जाएगा."
"हर साल यही हाल, किसान परेशान": वहीं, किसान नेता मामू माजरा ने कहा कि "सरकार हर साल किसानों के साथ सीजन के समय में यही काम करती है. सरकार चाहे कोई भी हो सभी किसानों को लूटने का काम करती है. यहां पर ना ही किसानों की धान की पूरे मूल्य में खरीद हो रही है. जो नमी के नाम पर कट लगाकर खरीदी जा रही है, उसमें भी उठान नहीं हो रहा और किसान परेशान हो रहे हैं."
प्रशासन से बातचीत के बाद खोला गया जाम : हालांकि काफी देर बाद प्रशासन से बातचीत के बाद जाम को खोल दिया गया और ट्रैफिक फिलहाल सुचारू ढंग से चल रहा है.
