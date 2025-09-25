ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद अनाज मंडी में नहीं हो रहा धान उठान, किसान बोले- "हमारी बात सुनें सरकार, वरना NH जाम"

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहाबाद अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल का उठान नहीं हो पाया. दरअसल, मंडी में पहुंची धान की फसल में नमी के नाम पर कट लगाए जाने के चलते फसल नहीं उठाई गई. जिसके कारण गुस्साए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप और किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को जाम कर दिया. किसान शाहाबाद के पास बीच सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे. किसानों ने मांग करते हुए चेतावनी दी है कि "जब तक उनकी समस्या का हल नहीं निकलता, तब तक रोड जाम रहेगा."

"सरकारी कागजों में धान खरीद शुरू": भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "सरकार से हमारी मांग थी कि धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू हो जाए. सरकार ने कागजों में धान की खरीद 22 सितंबर से शुरू कर दी है. लेकिन अनाज मंडी में किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही. अगर थोड़ी बहुत कट लगाकर किसानों की धान खरीदी जा रही है, तो उसका उठान भी नहीं हो रहा."

शाहाबाद अनाज मंडी में नहीं हो रहा धान उठान (Etv Bharat)

"सरकार से मांग, वरना रोड जाम": उन्होंने कहा कि "राइस मिलर्स अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को परेशान और लूटने का काम करते हैं. अगर राइस मिलर्स की कुछ समस्या है, तो सीजन से पहले सरकार को बताएं. हालांकि इस बार तो सरकार ने उनकी मांगें मान ली है. लेकिन उसके बावजूद भी उठान नहीं हो रहा. इस परेशानी के चलते ही आज किसानों ने रोड जाम किया है. सरकार अगर हमें कोई उचित आश्वासन देती है और हमारी बातों पर अमल करती है, तभी जाम खोला जाएगा."