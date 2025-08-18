सतना/मैहर: प्रदेश भर में खाद को लेकर किसानों में कोहराम मचा हुआ है. मैहर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा. नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर दिया. करीब दो घंटे तक हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा. किसानों का कहना है कि कई दिनों से लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है.

मैहर में एक किसान को 42 एकड़ की खेत में दो बोरी खाद मिलने से उसका सिर चकरा गया. किसानों को 42 एकड़ की खेती में सिर्फ दो बोरी खाद मिलने से बबाल हो गया. गुस्साए किसानों ने मिलकर एक साथ नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक चक्का जाम कर दिया.

प्रदर्शन में महिलाएं भी पहुंचीं (ETV Bharat)

खाद की किल्लत बनी किसानों की समस्या

मैहर जिले के अमरपाटन विकासखंड के पर्सवाहि केंद्र में खाद की भारी कमी को लेकर सैकड़ों किसान सोमवार सुबह से एकत्र हुए. किसानों ने केंद्र के बाहर हंगामा किया और फिर हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया. आरोप है कि जिन किसानों की कई एकड़ फसल है, उन्हें भी मुश्किल से दो बोरी खाद दी जा रही है.

वहीं कई किसान ऐसे हैं जिन्हें अब तक एक भी बोरी खाद नहीं मिल पाई है. किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसलें खराब होने की कगार पर हैं. उनका कहना है कि मेहनत और लागत पर पानी फिर रहा है.

ऊंट के मुंह में जीरा की तरह मिल रहा खाद

मैहर जिले के बच्छरा निवासी किसान नितेश सिंह ने बताया "मैं 42 एकड़ का कृषक हूं लेकिन मुझे कड़ी मशक्कत के बाद सिर्फ 2 बोरी ही यूरिया खाद उपलब्ध हो पाई है. आखिर 2 बोरी खाद में 42 एकड़ की खेती कैसे की जा सकती है." किसानों को ऊंट के मुंह में जीरे की तरह खाद देने का काम जिम्मेदार कर रहे हैं जिससे किसान परेशान हो रहा है. जिसकी वजह से आज इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है."

जाम खुलवाने पहुंचा प्रशासन

हाईवे पर जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास शुरू किया. स्थिति को संभालने के लिए हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और जाम हटाने की कवायद जारी है.

आक्रोशित किसानों ने किया जाम , आश्वासन के बाद खुला जाम

अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया "पर्सवाहि में किसानों ने खाद को लेकर सुबह से चक्का जाम की स्थिति बना दी है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. किसानों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी जा रही है. इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. प्रशासन लगातार खाद उपलब्ध कराने के प्रयास में है. जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी."