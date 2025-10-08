ETV Bharat / state

किसान जमीन का मुआवजा अधिकतम बाज़ार मूल्य पाने का हकदार, हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

मिर्जापुर निवासी रूप नारायण की जमीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने सब-स्टेशन के लिए किया था अधिग्रहीत

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 8:52 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि किसान जमीन अधिग्रहण का अधिकतम बाजार मूल्य पर मुआवजा पाने का हकदार है. कोर्ट ने मिर्जापुर में बिजली सब स्टेशन के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 26624 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 17062 रुपये प्रति बिस्वा कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने रूप नारायण और अन्य की अपील पर दिया है.

मिर्जापुर निवासी रूप नारायण की जमीन गांव नटवा में थी. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए 220 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया था. कलेक्टर ने 28 सितंबर 1993 को 26,624 प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित किया था. इस आदेश को संदर्भ न्यायालय ने भी बरकरार रखा था. याची की भूमि पर पर स्थित एक कुएं के लिए 3,076 रुपये, एक घर के लिए 13,600 रुपये और तीन आम तथा एक आंवला वृक्ष के लिए 10,680 रुपये का मुआवजा दिया गया था. याची ने इसे विशेष न्यायाधीश मिर्जापुर कोर्ट में चुनौती दी. न्यायालय 08 अगस्त 2007 को किए गए आदेश से मुआवजे को बरकरार रखा. रूप नारायाण ने मुआवजे की दर को अपर्याप्त बताते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की.

याची के अ​धिवक्ता का कहना कि जमीन मालिक को उच्चतम बाजार मूल्य को दर्शाने वाले बिक्री विलेख के आधार पर मुआवजा पाने का हकदार है. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मेहरावल खेवाजी ट्रस्ट और मनोहर एवं अन्य में स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि यदि एक से अधिक विक्रय विलेख मौजूद हैं, तो भूस्वामी अधिग्रहण के समय के आस-पास हुए विक्रय में दर्शाए गए उच्चतम मूल्य को प्राप्त करने का हकदार है.

