तालाब में कमल फूल उगा रहे घिनारा के किसान, पत्तों से लेकर जड़ तक का औषधीय उपयोग - FARMERS ARE CULTIVATING LOTUS

कमल फूल उगा रहे घिनारा के किसान ( ETV Bharat )

कोरबा: शहर से दूर जिले के वनांचल ब्लॉक करतला के किसान खूबसूरत कमल फूल की खेती कर रहे हैं. बांधापाली के पास गांव किनारा में दूर से ही एक गुलाबी रंग का तालाब दिखता है. इस गांव के किसान अपने तालाब में कमल के फूल की खेती कर रहे हैं. कमल के पत्ते, बीज और जड़ तक उपयोगी: सामान्य तौर पर किसी भी तरह की फसल को लगाने से जितना फायदा किसानों को होता है, उससे तीन गुना अधिक मुनाफा कमल फूल की खेती से किसान अर्जित कर सकते हैं. कमल फूल को बेहद शुभ और पूजा में उपयोग होने वाले फूल के तौर पर देखा जाता है. इसके पत्तों से लेकर बीज भी और जड़ तक में औषधीय गुण होते हैं. पत्तों से लेकर जड़ तक का औषधीय उपयोग (ETV Bharat) 3 साल से कर रहे हैं फूलों की खेती, सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल: किसान दिनेश ने बताया कि वह पिछले तीन साल से विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती कर रहे हैं. पिछले तीन वर्ष से कमल के फूल की खेती भी शुरू की है. कमल फूल की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है. खासतौर पर दिवाली और इसके आसपास कमल फूल की मांग बढ़ जाती है. कमल के फूल के तने और जड़ को सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. कमल फूल उगा रहे घिनारा के किसान (ETV Bharat)

