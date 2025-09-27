ETV Bharat / state

भिवानी में बाजरे की नहीं हो रही है खरीद, फसल की गुणवत्ता को लेकर किसान और मंडी प्रशासन आमने-सामने

सरकारी खरीद को तुरंत शुरू करने की मांगः भाकियू चढूनी के भिवानी जिला अध्यक्ष राकेश आर्य के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भिवानी के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और अनाज मंडी के अधिकारी योगेश शर्मा से मुलाकात की. उन्होंने बाजरे की सरकारी खरीद को तुरंत प्रभाव से शुरू करवाने की मांग की. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि फसल कटाई के बाद किसानों को अगली फसल की बुवाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन बाजरे की खरीद शुरू न होने से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

भिवानी: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद में देरी को लेकर शनिवार को भिवानी में किसानों का गुस्सा भड़क गया है. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) चढूनी ने जल्द से जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की. किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 29 सितंबर (सोमवार) तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं होती, तो किसान भिवानी अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सड़क जाम करेंगे.

भिवानी में बाजरे की खरीद नहीं हो रही है खरीद (Etv Bharat)

'सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है': भाकियू चढूनी के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने अधिकारियों के सामने किसानों की परेशानियों को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि "बाजरे की फसल तैयार हो चुकी है और किसान इसे मंडी में लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हो रही है. इस वजह से उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है. इस कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है." राकेश आर्य ने आरोप लगाया कि "सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है. समय पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों के पास अगली फसल की बुवाई के लिए आवश्यक खाद, बीज और अन्य सामग्री खरीदने के लिए पैसा नहीं है."

सोमवार को भिवानी में मंडी में ताला जड़गें किसानः अधिकारियों से बातचीत के बाद भी संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलने पर भाकियू चढूनी ने अपनी रणनीति को सार्वजनिक किया. राकेश आर्य ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही बाजरे की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो किसान 29 सितंबर सोमवार को भिवानी अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ देंगे. इसके बाद वे सड़क जाम कर धरने पर बैठेंगे. इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी और सुरेश कोथ करेंगे. किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.