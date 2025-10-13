ETV Bharat / state

सैटेलाइट सर्वे को लेकर सड़क पर उतरे किसान, भारतीय किसान संघ ने निकाली सैटेलाइट शवयात्रा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सेटेलाइट पद्धति के विरोध में भारतीय किसान संघ, सैटेलाइट का पुतला फूंका

FARMERS AGAINST SATELLITE SURVEY
सैटेलाइट सर्वे को लेकर सड़क पर उतरे किसान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 3:23 PM IST

देवास : जिले में पिछले वर्षे कई वर्षों से खराब फसलों के उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों का विरोध जारी है. वहीं, फसलों के सैटेलाइट सर्वे को लेकर किसान आक्रोशित हैं. भारतीय किसान संघ ने सोमवार को सैटेलाइट सर्वे का विरोध करते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है. किसानों ने इस दौरान सैटेलाइट की शव यात्रा निकालकर देवास में पुतला फूंका. किसानों का कहना है कि पीएम फसल बीमा में सैटेलाइट सर्वे की वजह से उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है.

भारतीय किसान संघ पिछले तीन दिनों से लगातार धरने पर बैठा हुआ है. देवास में किसानों की मांग है कि क्षेत्र में यलो मोजैक, कीट व्याधि, भारी बारिश के कारण सोयाबीन व अन्य फसलें खराब हो गई हैं,लेकिन राहत राशि के नाम मात्र की दी गई. किसानों का कहना है कि यह सैटेलाइट सर्वे की वजह से हो रहा है, जिसके कारण मुआवजे में अंतर आ रहा है.

सेटेलाइट पद्धति के विरोध में भारतीय किसान संघ (Etv Bharat)

किसान क्यों कर रहे सैटेलाइट पद्धति का विरोध?

जिले भर के किसान खराब फसलों को लेकर सैटेलाइट पद्धति का विरोध कर रहे हैं. इसी विरोध स्वरूप भारतीय किसान संघ ने सैटेलाइट पद्धति का पुतला जलाया और शव यात्रा निकाली. भारतीय किसान संघ के नेता हुकुम चंद पटेल ने कहा, '' पिछले कई वर्षों से किसानों की सोयाबीन मक्का और अन्य फसल खराब हुई, जिसका प्रशासन ने सर्वे भी कराया लेकिन ना तो किसानों को राहत राशि मिली ना ही फसल बीमा का लाभ मिला. वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा में सैटेलाइट पद्धति व फसल कटाई प्रयोग में काफी अंतर आ रहा है. इस कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए भारतीय किसान संघ सेटेलाइट पद्धति का विरोध कर रहा है.''

सोयाबीन, मक्का व अन्य फसलों का बीमा नहीं मिला

भारतीय किसान संघ के नेता हुकुम चंद पटेल ने कहा, '' खराब फसलों का प्रशासन ने पूर्व में भी सर्वे कराया था लेकिन ना तो किसानों को राहत राशि मिली ना ही फसल बीमा का लाभ मिला, इसमें सोयबीन मक्का के साथ कई फसलें शामिल थीं. सैटेलाइट सर्वे से सारी गड़बड़ी हो रही है.''

