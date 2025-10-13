ETV Bharat / state

सैटेलाइट सर्वे को लेकर सड़क पर उतरे किसान, भारतीय किसान संघ ने निकाली सैटेलाइट शवयात्रा

सैटेलाइट सर्वे को लेकर सड़क पर उतरे किसान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 3:23 PM IST 2 Min Read