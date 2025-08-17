गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने एक किसान को 7 गोलियां मारी हैं. जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया है. बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के विवाद में किसान को गोली मारी गई है. ये घटना भोरे थाना क्षेत्र के घोबहा गांव के पास हुई है.

किसान को मारी 7 गोलियां: मृतक किसान की पहचान लाल बहादुर यादव उम्र 40 निवासी गोसैसिया के रूप में हुई है. घटना में लाल बहादुर यादव को शरीर के विभिन्न हिस्सों में गोली लगी है. जिससे उसे गंभीर हालत में पहले भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया.

घायल किसान का गोरखपुर में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

डॉक्टरों ने गोरखपुर किया रेफर: भोरे रेफरल अस्पताल में लाल बहादुर यादव (मृतक) को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

क्या बोले परिजन: परिजनों के अनुसार, शनिवार की रात लाल बहादुर यादव (मृतक) अपने घर पर मौजूद थे. इसी बीच गांव का ही एक लड़का उन्हें बुलाकर अपने साथ लेकर गया, जहां पूर्व से ही बाइक सवार बदमाश मौजूद थे.

''बाइक सवार बदमाशों से लाल बहादुर यादव (मृतक) की कहासुनी हो गई थी. जिससे हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए. घटना में लाल बहादुर यादव (मृतक) को 7 गोली शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी हैं''. - परिजन

क्या कहती है पुलिस?: भोरे थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि किसान को करीब 7 गोलियां लगी हैं, जिसे उसे गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

''शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह घटना शराब तस्करी के गोरखधंधे से जुड़ी हुई है. घायल किसान भी शराब तस्करी में शामिल रहा है. जिससे प्रतीत होता है कि क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच रंजिश में गोली चली है''. -राजेश कुमार, भोरे थानाध्यक्ष

अप्रैल 2016 में लागू हुई थी शराबबंदी: बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के विशेष आग्रह पर अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू की थी, जिसके बाद शराब के निर्माण और व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. इसके बावजूद बिहार में शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है.

