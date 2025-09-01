ETV Bharat / state

बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या; वारदात के बाद मोटरसाइकिल से फरार हुए तीनों बदमाश, पुलिस ढूंढ रही सुराग - FARMER SHOT DEAD IN BIJNOR

बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि किसान की गोली मारकर हत्या की गयी. उसकी शादी 15 साल पहले हुई थी और दो बच्चे हैं.

Photo Credit: Bijnor Police
मौके पर पहुंची पुलिस (Photo Credit: Bijnor Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 11:09 PM IST

2 Min Read

बिजनौर: घर से जानवर का चारा लेने खेत गए किसान की तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई. किसान की हत्या की खबर से परिजनों और ग्रामीणों मे हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. किसान के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बाइक पर सवार होकर भागे हत्यारे: बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव के रहने वाले नीरज अपने घर से महज 200 मीटर दूर खेत पर शाम को 6 बजे अकेले काम कर रहे थे. इसी दौरान तीन हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी. हमलावर वारदात के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए.

हत्यारों को ढूंढने के लिए तीन टीमें बनायी गयीं: एसपी अभिषेक ने कहा कि खेत पर काम करने गए किसान की हत्या तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर कर दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गयी हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

15 साल पहले हुई थी किसान की शादी: पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे. किसान नीरज की 15 साल पहले शादी हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. नीरज ने हाईस्कूल तक पढ़ाई की थी.नीरज के परिवार के लोगों को कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. नीरज बिजनौर नगर पालिका में सफाई की गाड़ी भी चलाता था.


यह भी पढ़ें- लखनऊ में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से रेप, अश्लील फोटो खींची, ब्लैकमेल कर 15 लाख के गहने लिए

बिजनौर: घर से जानवर का चारा लेने खेत गए किसान की तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई. किसान की हत्या की खबर से परिजनों और ग्रामीणों मे हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. किसान के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बाइक पर सवार होकर भागे हत्यारे: बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव के रहने वाले नीरज अपने घर से महज 200 मीटर दूर खेत पर शाम को 6 बजे अकेले काम कर रहे थे. इसी दौरान तीन हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी. हमलावर वारदात के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए.

हत्यारों को ढूंढने के लिए तीन टीमें बनायी गयीं: एसपी अभिषेक ने कहा कि खेत पर काम करने गए किसान की हत्या तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर कर दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गयी हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

15 साल पहले हुई थी किसान की शादी: पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे. किसान नीरज की 15 साल पहले शादी हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. नीरज ने हाईस्कूल तक पढ़ाई की थी.नीरज के परिवार के लोगों को कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. नीरज बिजनौर नगर पालिका में सफाई की गाड़ी भी चलाता था.


यह भी पढ़ें- लखनऊ में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से रेप, अश्लील फोटो खींची, ब्लैकमेल कर 15 लाख के गहने लिए

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMER MURDERBIJNOR SP ABHISHEK JHABIJNOR CRIMEFARMER SHOT DEAD IN BIJNOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.