बिजनौर: घर से जानवर का चारा लेने खेत गए किसान की तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई. किसान की हत्या की खबर से परिजनों और ग्रामीणों मे हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. किसान के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बाइक पर सवार होकर भागे हत्यारे: बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने बताया कि बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव के रहने वाले नीरज अपने घर से महज 200 मीटर दूर खेत पर शाम को 6 बजे अकेले काम कर रहे थे. इसी दौरान तीन हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी. हमलावर वारदात के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए.

हत्यारों को ढूंढने के लिए तीन टीमें बनायी गयीं: एसपी अभिषेक ने कहा कि खेत पर काम करने गए किसान की हत्या तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर कर दी. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गयी हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

15 साल पहले हुई थी किसान की शादी: पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे. किसान नीरज की 15 साल पहले शादी हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. नीरज ने हाईस्कूल तक पढ़ाई की थी.नीरज के परिवार के लोगों को कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. नीरज बिजनौर नगर पालिका में सफाई की गाड़ी भी चलाता था.



