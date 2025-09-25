हाथ की कटी उंगली की वजह से पकड़ा गया हत्या का आरोपी, 70 लोगों से पूछताछ के बाद खुला राज
बैतूल के बैतूलबाजार थाना क्षेत्र का मामला. आरोपी ने महज 350 रुपए के लिए कर दी किसान की हत्या. पुलिस ने गांव में ऐसे करीब 70 लोगों से पूछताछ की, जिनके शरीर पर हाल ही में लगी थी चोट.
September 25, 2025
बैतूल: बैतूलबाजार थाने के सूरगांव में 17 सितंबर को खेत में घास काटने गए किसान की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने आरोपी कचरू उर्फ कचरया को गिरफ्तार किया है. महज 350 रुपए के विवाद में आरोपी ने किसान देवराव आलोने की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. झड़प के दौरान आरोपी की उंगली कट गई थी और इसी सुराग ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया.
आरोपी ने 350 रुपए के लिए कर दी किसान की हत्या
पुलिस के अनुसार मृतक देवराव आलोने ने आरोपी कचरू से 350 रुपए उधार लिए थे. घटना वाले दिन यानी 17 सितंबर को देवराव खेत में घास काट रहा था. तभी कचरू वहां पहुंचा और पैसे लौटाने की मांग की. देवराव ने इंकार किया और विवाद बढ़ गया. झूमाझटकी में आरोपी ने मौके पर रखे हसिए से देवराव के सिर पर वार कर दिया और पैरों से छाती पर प्रहार किया. गंभीर चोट लगने से देवराव की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने प्रयुक्त हंसिया और खून से सने कपड़े नदी किनारे कुएं में फेंक दिए. घटना के बाद घर जाकर कपड़े बदलकर वह सामान्य ढंग से वापस घास काटने पहुंच गया. इतना ही नहीं, वह मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ.
घास काटने के दौरान उंगली सीधे तरफ कैसे कटी, पुलिस को हुआ शक
बैतूलबाजार थाना प्रभारी अंजना धुर्वे ने बताया "17 सितंबर को सूरगांव में खेत में घास काटने गए देवराव आलोने का शव खेत में पड़ा मिला था. उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी. प्रारंभिक जांच में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने यह मानकर जांच आगे बढ़ाया कि हत्या के दौरान झड़प में आरोपी को भी चोट लगी होगी. इसी आधार पर पुलिस ने गांव में ऐसे करीब 70 लोगों से पूछताछ की, जिनके शरीर पर हाल ही में चोट लगी थी."
गुप्त जानकारी जुटाने के लिए प्रधान आरक्षक अजय बरबड़े को सिविल ड्रेस में गांव में भेजा गया. वह ग्रामीणों के बीच आम आदमी की तरह रहकर उनकी बातचीत सुनते और जानकारी इकट्ठा करते थे. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने कचरू पर शक जताया. पुलिस ने जब कचरू की तलाशी ली तो उसकी एक उंगली करीब एक इंच तक कटी हुई मिली. पूछताछ में उसने दावा किया कि घास काटते समय उंगली कट गई.
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10 हजार रुपए का ईनाम
बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि सूरगांव में देवराव की हत्या के मामले में आरोपी कचरू को गिरफ्तार कर लिया गया है. उधार के 350 रुपए वापस नहीं देने की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने देवराव की हत्या की थी. आरोपी की हाथ की उंगली कटी होने के कारण पुलिस आरोपी तक पहुंची. आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10 हजार रुपए का ईनाम दिया जाएंगा.