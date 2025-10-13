ETV Bharat / state

बिहार में नई सरकार किसकी होगी?, राकेश टिकैत ने कही ये बड़ी बात

श्रावस्ती में आयोजित किसान मजदूर पंचायत में भाग लेने पहुंचे थे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता.

राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:23 AM IST

3 Min Read
बहराइच: पड़ोसी जनपद श्रावस्ती में आयोजित किसान मजदूर पंचायत में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी बात कह डाली.


राकेश टिकैत ने ये कहा: बहराइच पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा की अगर बेइमानी से चुनाव हुआ तो बेइमानों की और पूंजीपतियों की सरकार बनेगी. अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो यह वहां से चले जाएंगे.


बीजेपी पर ये भी आरोप लगाएः इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनका गठबंधन होना था उनमें इन्होंने रार डलवा दी. उन्होंने कहा कि लखनऊ में हुई मायावती की रैली को लेकर कहां की है विपक्ष की विपक्ष से ही लड़ाई हो रही है.


सरकार को लेकर कही ये बात: उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो घर में भी रार करवा रहे है. हमारे संगठन में भी करवा रहे हैं. उनके द्वारा कई-कई संगठन भी बनवा दिए गए, ये तो रार ही है. आजम खान द्वारा कहा गया था कि उन पर मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का जो जुर्माना लगा है उन्हें अपना घर बेचकर जुर्माना देना पड़ेगा. इस मामले पर उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने बकरी या मुर्गी चोरी की है. 23 महीने वह जेल में रहे.


बाघा बार्डर खुलना चाहिए: तालिबान के विदेश मंत्री के बाघा बॉर्डर खोलने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने सही कहा बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए. बाघा बॉर्डर अगर खुलता है तो हमारे यहां के किसानों का भी फायदा होगा. हमारे यहां की प्याज, लहसुन सब्जियां जो विदेशी कंट्री में जाता था वह ट्रांसपोर्ट के जरिए यहां से जा सकता है. पंजाब और हरियाणा का यह सब माल यहां से जा सकता है. एग्रीकल्चर का एक दिन में हम यहां से डिलीवरी दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि गुजरात के पोर्ट क्यों खुले हुए हैं.

कहा कि कराची से होते हुए माल जाएगा तो व्यापार गुजरात के लोग ही करेंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि नेपाल जाने वाले सामान पर भी रोक लगा दी गई थी. क्या हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है. नेपाल से संबंध हमें ठीक रखना चाहिए.




