ETV Bharat / state

बिहार का ये खास अमरूद, नेपाल तक होती है सप्लाई, कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान! - GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR

मुजफ्फरपुर के किसान लक्षमण कुमार कुशवाहा अमरूद की खेती से हर साल मोटी कमाई कर रहे हैं. उनके अमरूद नेपाल तक प्रसिद्ध हैं.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद से हो रही खूब कमाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 2:46 PM IST

4 Min Read

मुजफ्फरपुर: आज के दौर में युवा अपना आने वाला कल संवारने के लिए गांव और मिट्टी को छोड़कर शहरों का रूख कर रहे हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने ये साबित कर दिया है कि गांव में रहकर और खेती करके अपना भविष्य संवारा जा सकता है.

अमरूद की खेती से मालामाल: दरअसल किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा पानापुर गांव के निवासी हैं. उन्होंने अमरूद की बागवानी कर ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जो इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है. कभी महज 2 बीघा जमीन से अमरूद की खेती शुरू करने वाले लक्ष्मण आज करीब 15 एकड़ बागान के मालिक हैं. उनके बागान के अमरूद न सिर्फ मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बिकते हैं, बल्कि नेपाल के काठमांडू तक इनकी मांग है.

बिहार का ये खास अमरूद (ETV Bharat)

60 लोगों को मिला रोजगार: किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने आगे बताया कि यह खेती उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है. उन्होंने कहा कि मेरे यहां पर 60 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिला है.

काठमांडू तक अमरूद की डिमांड: कोई बागवानी और सिंचाई का काम करता है तो कोई तुड़ाई और पैकिंग का काम संभालता है. स्थानीय मजदूरों को सालभर यहां काम मिलता है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है. अमरूद गुणवत्ता और स्वाद के मामले में काफी बेहतर है. यही वजह है कि काठमांडू के थोक बाजारों में भी इसकी डिमांड रहती है.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद से छप्पड़फाड़ कमाई (ETV Bharat)

क्या कहते हैं किसान लक्ष्मण?: किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने बताया कि किसान को शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि अमरूद का पौधा लगाने के बाद पहले साल बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे पौधा मजबूत होता जाता है. फल भी अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं. वहीं, अगर सही समय पर खाद, दवा और पानी दिया जाए तो यह बागवानी जीवन बदल सकती है.

वैज्ञानिक तरीके से खेती: लक्ष्मण बताते हैं कि अगर मौसम सामान्य रहता तो इस बार आमदनी और अधिक होती, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी कर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की. टपकन सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग और समय-समय पर कीट नियंत्रण करके अमरूद की क्वालिटी और उत्पादन दोनों बेहतर हो रहे हैं.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद की खेती का खर्च (ETV Bharat)

आकार और क्वालिटी के हिसाब से कीमत: यहां एक अमरूद का आकार 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक होता है. कीमत भी आकार और क्वालिटी के हिसाब से बदलती है. एक पीस अमरूद की कीमत 5 से 15 रुपए तक मिल जाती है.

व्यापारी अमरूद लेने के लिए होते हैं उत्साहित: खुदरा दुकानदार को अमरूद बागान से खरीदने पर कीमत करीब 40 रुपए प्रति किलो पड़ती है, जबकि बाजार में वही अमरूद 80 रुपए प्रति किलो तक बिकता है. इस मार्जिन के कारण खुदरा व्यापारी भी इन अमरूदों को लेने के लिए उत्साहित रहते हैं.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
किसान लक्षमण कुमार कुशवाहा (ETV Bharat)

''शुरुआती दिनों में मैंने काफी धैर्य रखा और खेती पर पूरा ध्यान दिया. जिसका नतीजा है कि आज उनकी मेहनत रंग लगाई है. एक साल में मुझे बागान से लगभग लाखों रुपए तक की कमाई हो जाती है''. - लक्ष्मण कुमार कुशवाहा, किसान

अमरूद के नुकसान: अमरूद खाने से खांसी-जुकाम, दांत दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, पाचन बिगड़ना और विटामिन सी की अधिकता हो सकती है. अमरूद के नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले अमरूद को अच्छे तरीके से साफ कर लें और अमरूद खाने के बाद तुंरत पानी ना पीये.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद के नुकसान (ETV Bharat)

''पहले यहां लोग धान-गेहूं जैसी पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहते थे. जिससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन अब फल और बागवानी की ओर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं''. -स्थानीय बुजुर्ग

अमरूद के फायदे: अमरूद खाने से इम्युनिटी बढ़ती है और पाचन भी सुधरता है. साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जबकि वजन घटाने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है. एनीमिया से भी राहत मिलती है.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद के फायदे (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर: आज के दौर में युवा अपना आने वाला कल संवारने के लिए गांव और मिट्टी को छोड़कर शहरों का रूख कर रहे हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने ये साबित कर दिया है कि गांव में रहकर और खेती करके अपना भविष्य संवारा जा सकता है.

अमरूद की खेती से मालामाल: दरअसल किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा पानापुर गांव के निवासी हैं. उन्होंने अमरूद की बागवानी कर ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, जो इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है. कभी महज 2 बीघा जमीन से अमरूद की खेती शुरू करने वाले लक्ष्मण आज करीब 15 एकड़ बागान के मालिक हैं. उनके बागान के अमरूद न सिर्फ मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बिकते हैं, बल्कि नेपाल के काठमांडू तक इनकी मांग है.

बिहार का ये खास अमरूद (ETV Bharat)

60 लोगों को मिला रोजगार: किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने आगे बताया कि यह खेती उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है. उन्होंने कहा कि मेरे यहां पर 60 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिला है.

काठमांडू तक अमरूद की डिमांड: कोई बागवानी और सिंचाई का काम करता है तो कोई तुड़ाई और पैकिंग का काम संभालता है. स्थानीय मजदूरों को सालभर यहां काम मिलता है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है. अमरूद गुणवत्ता और स्वाद के मामले में काफी बेहतर है. यही वजह है कि काठमांडू के थोक बाजारों में भी इसकी डिमांड रहती है.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद से छप्पड़फाड़ कमाई (ETV Bharat)

क्या कहते हैं किसान लक्ष्मण?: किसान लक्ष्मण कुमार कुशवाहा ने बताया कि किसान को शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि अमरूद का पौधा लगाने के बाद पहले साल बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे पौधा मजबूत होता जाता है. फल भी अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं. वहीं, अगर सही समय पर खाद, दवा और पानी दिया जाए तो यह बागवानी जीवन बदल सकती है.

वैज्ञानिक तरीके से खेती: लक्ष्मण बताते हैं कि अगर मौसम सामान्य रहता तो इस बार आमदनी और अधिक होती, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वैज्ञानिक तकनीक से बागवानी कर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की. टपकन सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग और समय-समय पर कीट नियंत्रण करके अमरूद की क्वालिटी और उत्पादन दोनों बेहतर हो रहे हैं.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद की खेती का खर्च (ETV Bharat)

आकार और क्वालिटी के हिसाब से कीमत: यहां एक अमरूद का आकार 50 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक होता है. कीमत भी आकार और क्वालिटी के हिसाब से बदलती है. एक पीस अमरूद की कीमत 5 से 15 रुपए तक मिल जाती है.

व्यापारी अमरूद लेने के लिए होते हैं उत्साहित: खुदरा दुकानदार को अमरूद बागान से खरीदने पर कीमत करीब 40 रुपए प्रति किलो पड़ती है, जबकि बाजार में वही अमरूद 80 रुपए प्रति किलो तक बिकता है. इस मार्जिन के कारण खुदरा व्यापारी भी इन अमरूदों को लेने के लिए उत्साहित रहते हैं.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
किसान लक्षमण कुमार कुशवाहा (ETV Bharat)

''शुरुआती दिनों में मैंने काफी धैर्य रखा और खेती पर पूरा ध्यान दिया. जिसका नतीजा है कि आज उनकी मेहनत रंग लगाई है. एक साल में मुझे बागान से लगभग लाखों रुपए तक की कमाई हो जाती है''. - लक्ष्मण कुमार कुशवाहा, किसान

अमरूद के नुकसान: अमरूद खाने से खांसी-जुकाम, दांत दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, पाचन बिगड़ना और विटामिन सी की अधिकता हो सकती है. अमरूद के नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले अमरूद को अच्छे तरीके से साफ कर लें और अमरूद खाने के बाद तुंरत पानी ना पीये.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद के नुकसान (ETV Bharat)

''पहले यहां लोग धान-गेहूं जैसी पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहते थे. जिससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन अब फल और बागवानी की ओर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं''. -स्थानीय बुजुर्ग

अमरूद के फायदे: अमरूद खाने से इम्युनिटी बढ़ती है और पाचन भी सुधरता है. साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जबकि वजन घटाने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है. एनीमिया से भी राहत मिलती है.

GUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR
अमरूद के फायदे (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MUZAFFARPUR NEWSBIHAR NEWSमुजफ्फरपुर में अमरूद की खेतीGUAVA CULTIVATION IN MUZAFFARPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.