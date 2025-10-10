किसान आत्महत्या मामला: परिजनों का दावा, फसल खराबे और कर्ज से परेशान हो उठाया कदम
कोटा के इटावा में मृतक किसान के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया.
Published : October 10, 2025 at 1:47 PM IST
कोटा: जिले के इटावा इलाके में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक किसान के परिजनों का दावा है कि वह मुनाफा काश्त की फसल खराब होने और कर्ज से परेशान था. इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया. साथ ही बिना कार्रवाई के शव ले लिया. परिजन फसल खराबे की बात कह रहे हैं.
इटावा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कमल प्रकाश मीणा का कहना है कि इटावा निवासी जगदीश प्रजापत ने गुरुवार को आत्महत्या का प्रयास किया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. पहले इटावा अस्पताल में उपचार चला, जिसके बाद कोटा रैफर कर दिया गया. जहां पर उसने शुक्रवार को दम तोड़ दिया. इसके बाद शव मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवानी थी. हालांकि परिजनों ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. बेटे रविंद्र और साले महावीर ने कोई कार्रवाई नहीं करवाने की रिपोर्ट दी है. इनको काफी समझाया की रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल भी होती, लेकिन ये नहीं माने.
एएसआई कमल प्रकाश मीणा का कहना है कि रविंद्र व महावीर का यह कहना है कि जगदीश ने मुनाफा काश्त पर फसल की थी. जिसमें खरीफ सीजन में अतिवृष्टि के चलते सोयाबीन की फसल खराब हो गई. इस रबी सीजन में सरसों की बुवाई कर दी थी. वह भी बारिश आने के चलते खराब हो गई. इसके चलते हुए काफी तनाव में थे. मृतक के साले महावीर ने कहा कि उनके जीजा जगदीश के पास खुद का मकान नहीं है, वे मुनाफा काश्त के जरिए ही परिवार को पाल रहे थे. पहले सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि में पूरी तरह से चौपट हो गई. सरसों का बीज बोया था, लेकिन 2 दिन लगातार हुई बारिश ने बर्बाद कर दिया. जगदीश पर ढाई से तीन लाख रुपए का कर्जा भी था.