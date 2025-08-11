बगहा: बिहार के बगहा में बाघ का आतंक सामने आया है. जहां खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मी को भी बाघ ने घायल कर दिया. उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

बाघ के हमले में किसान की मौत: मृतक की पहचान 65 वर्षीय किसान मथुरा महतो के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अंतर्गत गोवर्धना वन रेंज के घोड़ा घाट गांव के पास धान के खेत में सोहनी करने गए थे. उसी एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया. बाघ ने मथुरा महतो का पेट फाड़ डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बगहा में बाघ के हमले में किसान की मौत (ETV Bharat)

"मेरे ससुर थे. खेत में करने गए थे. अचानक कहीं से बाघ निकला और हमला कर दिया. मारकर कहीं छुपकर मुंह में दबाए रखा था. वन विभाग की टीम पहुंची तब उनको किसी तरह निकाला."- रेणु देवी, मृतक की बहू

टाइगर ट्रैकर पर भी हमला: वहीं, घटना की सूचना पर वनकर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची ताकि बाघ को ट्रैक किया जा सके और उसे वापस जंगल में भगाया जा सके. खोजबीन के दौरान किसान के शव को गन्ना के खेत में लेकर छुपे बाघ ने टाइगर ट्रैकर पर भी हमला बोल दिया और पंजे से उसका जांघ दबोच लिया. हालांकि मौके पर मौजूद अन्य वनकर्मियों के हो-हल्ला करने पर बाघ भाग खड़ा हुआ. आनन-फानन में वन विभाग की टीम ने घायल टाइगर ट्रैकर को रामनगर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

अस्पताल में भर्ती टाइगर ट्रैकर (ETV Bharat)

"हमें सूचना मिली थी कि जंगल से भटके एक बाघ ने एक किसान को मार डाला है. जिसके बाद हम घोड़ा घाट के पास घटनास्थल पर पहुंचे. वहां गन्ने के खेत में शव के पास छिपे बाघ ने अचानक हमला कर दिया. बाघ ने टाइगर ट्रैकर के जांघ पर पंजा मार दिया. हमारे द्वारा शोर मचाने पर बाघ हमारे साथी को छोड़कर भाग गया, जिससे उसकी जान बच गई. इसके बाद हम घायल को सीएचसी रामनगर ले गए."- राम विनय उरांव, टाइगर ट्रैकर

क्या बोले अधिकारी?: इस घातक हमले के बाद इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया है. लोग अब खेतों में जाने से कतराने लगे हैं. हालांकि वन संरक्षक सह निदेशक नेशामणि के. ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द बाघ का पता लगा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और बाघ की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों को फिलहाल वन क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है.

बाघ का लोकेशन ट्रैक करने में जुटी वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

वीटीआर के आसपास का इलाका है ये: आपको बताएं कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वीटीआर में 54 बाघ हैं. 901 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वीटीआर के प्रमंडल-1 में तीन वन क्षेत्र हैं, जिनमें रघिया, गोवर्धन और मंगुराहा हैं. वहीं प्रमंडल-2 में पांच क्षेत्र हैं, जिनमें चिउटाहा, हरनाटांड़ वाल्मीकि नगर, गनौली और मदनपुर है.

ये भी पढ़ें: