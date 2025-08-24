ETV Bharat / state

हल्द्वानी में गोली लगने से किसान की मौत, रामनगर में नहर में मिली शख्स की लाश - FARMER DIED DUE TO BULLET INJURY

हल्द्वानी में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई.

Farmer died due to bullet injury
हल्द्वानी में गोली लगने से किसान की मौत (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 24, 2025 at 6:29 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित गन्ना केंद्र के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लालमणि निवाड गांव में एक घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में एक लाश मिली. घटना के बाद से परिवार में कोहरा मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि मृतक के सिर में गोली लगी है. पुलिस प्रथम दृष्टिया आत्महत्या मान रही है.

जानकारी के अनुसार, रविवार को लालमणि निवाड गांव में 64 वर्षीय कुंदन सिंह बोरा के घर से गोली चलने की आवाज आई. परिजनों और आसपास के लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर सीओ और कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मौके पर पाया कि कुंदन के सिर पर गोली लगी. मौके पर 12 बोर का एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ. अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली कैसे चली और किसने चलाई?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके. पुलिस प्रथम दृष्टिया आत्महत्या मान रही है. लेकिन फिर भी पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है. घटना के बाद से परिवार में कोहराम बचा हुआ है. बताया जा रहा कि मृतक संपन्न किसान था और उसके तीन बच्चे हैं. एक बेटा सरकारी नौकरी में काम करता है. जबकि दो बेटे घर पर रहते हैं, जो खेती करते हैं. जिस समय घटना हुई परिवार के लोग घर के दूसरे कमरे में थे.

हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि मामले की जांच हर दृष्टिकोण से की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पायेगी

नहर में मिली लाश: रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर के हाथी डगर के समीप स्थित सिंचाई नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. मृतक की पहचान 48 वर्षीय सतपाल सिंह नेगी, निवासी ग्राम नारायणपुर मूलिया के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार मृतक शराब का आदी था. इसी आदत के कारण परिजनों के साथ अक्सर उसका विवाद होता था. मृतक के पुत्र मनीष नेगी ने बताया कि तीन दिन पूर्व भी शराब को लेकर परिवार में कहासुनी हुई थी. इसके बाद सतपाल सिंह बिना कुछ बताए घर से निकल गया था. परिवार ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला.

पिरूमदारा के हाथीडंगर में सिंचाई नहर में शव देखे जाने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला. बाद में शिनाख्त की कार्रवाई मृतक की पहचान सतपाल सिंह नेगी के रूप में हुई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमॉर्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. हालांकि, मृत्यु के कारणों को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.

