बरेली में किसान पर गिरी आकाशीय बिजली; अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, घर में मचा कोहराम - BAREILLY NEWS

आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 7:12 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 8:28 PM IST 5 Min Read

बरेली/एटा/फर्रुखाबाद : जिले की बहेड़ी तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई. घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई. किसान की मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया.

परिजनों के मुताबिक, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सरकस गांव में रहने वाले राजेन्द्र श्रीवास्तव (45) खेती-किसानी करते थे. राजेन्द्र गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे. रविवार को बहेड़ी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. बारिश के चलते नालियों में पानी भर गया. इस दौरान किसान राजेन्द्र ने गली की नाली साफ करने के बाद छत पर चले गए. बताया जा रहा है कि बारिश में ही किसान राजेन्द्र अपनी छत पर जमा पानी को निकालने लगे. इस दौरान अचानक बहुत तेजी से आकाशीय बिजली चमकी और छत पर मौजूद किसान पर गिर गई. जिसके बाद राजेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई. किसान के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम : बारिश के दौरान रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत की खबर लगते ही बहेड़ी थाने की पुलिस और बहेड़ी तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. इस दौरान तहसीलदार ने मामले की जांच की. परिजनों ने किसान का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.





बहेड़ी थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि बारिश के दौरान किसान छत पर कुछ काम करने गया था, तभी बहुत तेज आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें किसान की मौत हो गई. घर की छत पर ही आकाशीय बिजली गिरी थी. परिजनों के मना करने पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है. फर्रुखाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहाना : उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम में फेरबदल जारी है. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि आंधी से दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं. जिले में सुबह हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद मौसम में गिरावट आई है. फिलहाल अभी बादल छाए हुए हैं, जिससे आम जनमानस को राहत मिली है.





ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मुताबिक, रविवार अचानक मौसम में बदलाव हुआ. तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है. बूंदाबांदी से खेतों में नमी हो गई है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज धूप, गर्म हवा और भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित था. लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे. रविवार सुबह से अचानक मौसम ने करवट बदली. बादल छाने के साथ हवा चलने लगी, कई जगह बारिश भी हुई. बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया. एटा में मकान की छत गिरी, महिला गंभीर रूप से घायल : जिले के सकीट थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में पुराने मकान की छत भरभराकर अचानक गिर गई. हादसे में घर में काम कर रही महिला मलबे में दब गई. घटना के बाद चीख पुकार मच गई. जिसके बाद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और मलबे से महिला को बाहर निकाला. परिजनों ने घायल महिला को वीरांगना अवंती बाई जिला मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया है, जहां महिला का उपचार चल रहा है. जानकारी के अनुसार, रेशम देवी (32) पत्नी कबीर दास अपने पुराने मकान में काम कर रही थी. तभी अचानक मकान की पुरानी छत गिर गई. इस दौरान मलबे में महिला दब गई. महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई है, उसका उपचार चल रहा है. छत के गिरने से घर में रखा गृहस्थी का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है. घायल महिला के परिजन रामेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त महिला भतीजे की बहू है. घर के अंदर खाना बना रही थी, तभी डॉट की छत गिर गई और मलबे में वह दब गई. हम लोगों ने मलबे से बाहर निकाला है. बहू का इलाज चल रहा है. मामले पर थाना प्रभारी चमन गोस्वामी ने बताया कि थाना स्तर पर कोई जानकारी नहीं थी. अस्पताल से जानकारी प्राप्त हुई है. मौके पर पुलिस को भेजा गया है. पुराना मकान था जिसकी छत गिरना बताया गया है. एटा में बाइक सवार पर गिरा पेड़, दो घायल : जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के वाहनपुर गांव के समीप चलती बाइक पर अचानक एक पुराना पेड़ गिर गया. सड़क हादसे में दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गये. जानकारी के मुताबिक, हतवाई गांव निवासी संदीप (35) अपने फूफा रवेंद्र (50) को बाइक पर बैठाकर गढ़नपुर गए थे. वापसी के दौरान गांव बाहनपुर के पास अचानक एक पुराना पेड़ बाइक पर गिर गया. हादसे में संदीप और रवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. थाना प्रभारी कोतवाली देहात आरके सिंह ने बताया कि घायलों को वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां से दोनों को रेफर किया गया है. यह भी पढ़ें : बरेली में नाले के मलबे में दबकर युवक की मौत, नगर निगम कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप

Last Updated : May 25, 2025 at 8:28 PM IST