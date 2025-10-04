ETV Bharat / state

"मसालों" ने बदली महिलाओं की ज़िंदगी, पति की नौकरी गई, लोगों ने ताने मारे, हार ना मानकर आज खूब कर रही कमाई

फरीदाबाद में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाना है. जानें कैसे महिलाएं हो रहीं आत्मनिर्भर.

faridabad-surajkund-diwali-fair-self-help-group-self-reliant-women
आत्मनिर्भर महिलाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 5:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से इस दिवाली पूरे देश के लिए एक पहल की गई है. दरअसल, सूरजकुंड दीपावली मेला आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला की थीम के नाम से शुरू किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है. मेले में एक से बढ़कर एक देश की अलग-अलग चीजें लोगों को मिल रही है. यहां पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न तरह के चटपटे और स्वाद से भरपूर शुद्ध मसाले लेकर झज्जर के ग्राम संगठन की महिलाएं पहुंची हैं.

स्वयं सहायता समूह से सफलता: एसडी शुद्ध मसाला के नाम से मेले में लगाए गए स्टॉल पर घर के बनाए बिना मिलावट के विभिन्न प्रकार के मसाले उपलब्ध हैं. ग्रामीण महिला गृह उद्योग एवं उजाला महिला ग्राम संगठन ने 2014 में 10 महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर एक लाख रुपए का लोन लेकर मसालों को तैयार करने का कार्य शुरू किया था.

स्वयं सहायता समूह से सफलता (Etv Bharat)

"2014 में की थी संगठन की शुरुआत": ईटीवी भारत से बातचीत में संगठन की अध्यक्ष कमला ने बताया कि "हमने 10 महिलाओं के साथ ये बिजनेस शुरू किया था. अब 7 लोग हैं. हम शुद्ध देसी और बिना केमिकल युक्त मसाले बनाते हैं. हमने संगठन की शुरुआत 2014 में की थी, जिसमें हम बाजरे के लड्डू बिस्कुट बनाते थे, लेकिन कोविड के टाइम में हमारा काम भी बंद हो गया. लेकिन उसके बाद हमने दोबारा इसकी शुरुआत की है. हम शुद्ध देसी केमिकल मुक्त मसाले बना रहे हैं.

faridabad-surajkund-diwali-fair-self-help-group-self-reliant-women
फरीदाबाद दीवाली मेला (Etv Bharat)

"परेशानियां आई पर हार नहीं मानी": उन्होंने बताया कि "जब हमने इस काम की शुरुआत की थी, तो काफी दिक्क़तें आई. आसपास के लोगों ने ताने भी मारे. मेरे पति दिल्ली पुलिस में थे. लेकिन किसी वजह से उनकी नौकरी छूट गई. जिसके बाद वह घर आ गए और हमारे घर में इनकम सोर्स बंद हो गया. जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां आई. अपने साथ 10 महिलाओं को इसमें जोड़ा.

faridabad-surajkund-diwali-fair-self-help-group-self-reliant-women
स्वयं सहायता समूह से सफलता (Etv Bharat)

"सरकार भी दे रही लोन": कमला ने बताया कि "जब नई शुरुआत हुई तो लोग कहते थे, ये महिला पता नहीं कहां जा रही है. क्या कर रही है. यहां तक की मेरे हस्बैंड ने भी घर से निकलने के लिए मना कर दिया. लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की. धीरे-धीरे मैंने काम की शुरुआत की और बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया. आज बच्चे भी नौकरी में है और इस काम से मुझे और मेरे संगठन को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है. हमें सरकार द्वारा लोन भी मिला और अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अब सरकार द्वारा हमें 5- 6 लाख का लोन भी मिल रहा है".

अन्य राज्यों में भी स्वदेशी मेला: उन्होंने बताया कि "आज मसालों के काम शुरू किए हुए मुझे तीन से चार महीने हो गए. लेकिन अभी भी प्रत्येक महिलाओं के हिस्से में 4 से 5 हजार के महीने का मुनाफा जा रहा है. हरियाणा के अलावा अलग-अलग राज्यों में भी जहां भी स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाता है, वहां पर टीम के साथ जाती हूं. अब मेरे पति खुद मेरे साथ आकर मेरा स्टॉल लगते हैं. आज मेरे साथ-साथ कई ऐसी गरीब महिलाएं हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है".

"संगठन से काफी मुनाफा हुआ": वहीं, संगठन की सदस्य महिला संतोष ने बताया कि "मैं पहले गुरुग्राम में ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी. लेकिन उसके बाद मैं अपने गांव चली गई. इसके बाद संगठन के बारे में मुझे पता लगा और संगठन को मैंने जॉइन किया. संगठन में रहकर मैंने संगठन की महिलाओं के साथ काम शुरू किया. आज काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है. घर का भरण पोषण भी बहुत बढ़िया से चल रहा है".

आर्थिक तंगी को दूर करती महिलाएं: आपको बता दें कि ये महिलाएं उजाला महिला ग्राम संगठन के नाम से ग्रामीण महिला गृह उद्योग के तहत एक समूह बनाकर काम कर रही है. इस समूह में वे सभी महिलाएं हैं, जिनके परिवार का खर्चा निकल नहीं पा रहा था. यही वजह है कि इन महिलाओं ने एक संगठन बनाया और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार द्वारा दी गई लोन की राशि को प्राप्त करके अपने बिजनेस में लगाया और आज ये तमाम महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है.

ये भी पढ़ें:

फरीदाबाद के दिवाली मेले में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम बना आकर्षण

फरीदाबाद के सुरजकुंड में शुरू हुआ दीपावली मेला, सीएम ने किया उद्घाटन, बोले- "आर्थिक स्थिति को मजबूत करना मकसद"

For All Latest Updates

TAGGED:

SELF RELIANT WOMENफरीदाबाद में दिवाली मेलास्वयं सहायता समूहमसालों का बिजनेसSURAJKUND DIWALI FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.