ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पांटून पुल बनने से किसानों को बड़ी राहत, ढाई घंटे की दूरी केवल 10 मिनट में होगी तय

फरीदाबाद में यमुना पर बनने वाला पांटून पुल किसानों के लिए राहत भरा कदम है. इससे ढाई घंटे की दूरी 10 मिनट में तय होगी.

PONTOON BRIDGE IN FARIDABAD
फरीदाबाद में पांटून पुल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 9, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: यमुना नदी पर बनने वाला पांटून (अस्थायी) पुल किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है. बाढ़ से प्रभावित रहे यमुना किनारे बसे गांवों के लोगों के लिए यह पुल एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है. खासकर उन किसानों के लिए जिनकी जमीन यमुना के उस पार उत्तर प्रदेश में स्थित है. यह पुल समय, श्रम और लागत तीनों की बचत करेगा.

ढाई हजार बीघा जमीन यमुना पार: फरीदाबाद के सटे गांवों के लगभग ढाई हजार बीघा जमीन यमुना पार उत्तर प्रदेश में स्थित है. किसान अपनी खेती के लिए अक्सर नावों से नदी पार करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसी भारी मशीनरी ले जाने में उन्हें काफी परेशानी होती है. इस वजह से उन्हें दिल्ली के कालिंदी कुंज होकर 40 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें ढाई घंटे तक का समय लग जाता है.

अब ट्रैक्टर के साथ 10 मिनट में नदी पार: लोक निर्माण विभाग (PWD) ने किसानों की इस समस्या का समाधान निकालते हुए पांटून पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. विभाग के अनुसार, दो स्थानों पर इस अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा. इसके बनने के बाद किसान अपने ट्रैक्टर के साथ केवल 10 से 15 मिनट में यमुना नदी पार कर सकेंगे. यह पुल हर साल 15 अक्टूबर के आसपास तैयार किया जाता है और 15 जून तक उपयोग में रहता है.

राज्य मंत्री राजेश नागर ने दिलाई मंजूरी: इस पुल को राज्य मंत्री राजेश नागर की मंजूरी मिली है. यह कोई पहली बार नहीं है जब यमुना नदी पर पांटून पुल बनाया जा रहा है. इससे पहले भी हर साल धान की कटाई और रबी की बुवाई के मौसम में इस पुल का निर्माण होता रहा है, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलती है.

जलस्तर बढ़ा तो करनी होगी थोड़ी प्रतीक्षा: PWD के कार्यकारी अभियंता प्रकाश लाल ने बताया कि, "पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ठेकेदार से बातचीत भी हो चुकी है. हालांकि फिलहाल यमुना का जलस्तर देखा जा रहा है. यदि जलस्तर अधिक रहा तो पुल का निर्माण कुछ दिन के लिए टालना पड़ सकता है.

पिछले साल भी हुआ था निर्माण: पिछले साल भी इसी तरह का पुल बनाया गया था, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने और ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण कैप्सूल बहने की आशंका को देखते हुए इसे हटाना पड़ा था.

बता दें कि पांटून पुल का निर्माण न केवल किसानों को आवागमन में सुविधा देगा, बल्कि उनकी खेती से जुड़े कार्यों में भी तेजी आएगी. यह अस्थायी पुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के जमील की हत्या, पुलिस पर भी लगे आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

FARIDABAD PONTOON BRIDGEPONTOON BRIDGE CONSTRUCTIONPONTOON BRIDGE FOR FARMERSफरीदाबाद में पंटून पुलPONTOON BRIDGE IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.