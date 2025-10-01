ETV Bharat / state

फरीदाबाद पुलिस ने गैंगस्टरों का सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया, एक की बैसाखी, दूसरे की व्हीलचेयर पर निकाली 'बारात'

दोनों पर पहले से कई संगीन आरोप लगे: क्राइम ब्रांच टीम के यशपाल सिंह ने बताया कि, "कमल भड़ाना नंगला गांव का निवासी है, उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं शशिकांत पर 6 गंभीर केस चल रहे हैं. इनमें फिरौती मांगना, फायरिंग, लूटपाट और हमला जैसे अपराध शामिल हैं."

फरीदाबाद: शहर में लूट, फायरिंग और फिरौती जैसे मामलों में संलिप्त कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार सुबह डबुआ मार्केट में सिर मुंडवाकर घुमाया. इस दौरान एक आरोपी व्हीलचेयर पर था, जबकि दूसरा बैसाखी के सहारे चल रहा था. यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने आम जनता में अपराधियों के प्रति फैले डर को खत्म करने और कानून की ताकत का संदेश देने के लिए किया.

कपड़ा व्यापारी को धमकाया था: हाल ही में दोनों ने न्यू जनता कॉलोनी में एक कपड़ा व्यापारी को धमकाने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग की थी. इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर घर में लूटपाट करने का भी मामला इन पर दर्ज है. डबुआ मार्केट में भी इन दोनों पर लूट के मामले चल रहे हैं.

बाजार में आरोपियों को देख लगी भीड़: जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरे बाजार घुमाया, तो वहां सब्जी और सामान खरीद रहे लोग रुक गए और वीडियो बनाने लगे. अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में भीड़ जुट गई और माहौल गर्म हो गया.

फरीदाबाद पुलिस का अनोखा एक्शन (Etv Bharat)

"जनता को दिया गया कानून का भरोसा": इस पूरे मामले में एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि, "यह कार्रवाई सिर्फ निशानदेही के लिए नहीं, बल्कि जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए थी कि अपराधी कानून से नहीं बच सकते. यह कार्रवाई संदेश है कि पुलिस हर उस शख्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी, जो समाज में डर फैलाने की कोशिश करता है." फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

