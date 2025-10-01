ETV Bharat / state

फरीदाबाद पुलिस ने गैंगस्टरों का सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया, एक की बैसाखी, दूसरे की व्हीलचेयर पर निकाली 'बारात'

फरीदाबाद में कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने सिर मुंडवाकर डबुआ मार्केट में घुमाया.

FARIDABAD POLICE PARADE GANGSTERS
गैंगस्टर का सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: शहर में लूट, फायरिंग और फिरौती जैसे मामलों में संलिप्त कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार सुबह डबुआ मार्केट में सिर मुंडवाकर घुमाया. इस दौरान एक आरोपी व्हीलचेयर पर था, जबकि दूसरा बैसाखी के सहारे चल रहा था. यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने आम जनता में अपराधियों के प्रति फैले डर को खत्म करने और कानून की ताकत का संदेश देने के लिए किया.

दोनों पर पहले से कई संगीन आरोप लगे: क्राइम ब्रांच टीम के यशपाल सिंह ने बताया कि, "कमल भड़ाना नंगला गांव का निवासी है, उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं शशिकांत पर 6 गंभीर केस चल रहे हैं. इनमें फिरौती मांगना, फायरिंग, लूटपाट और हमला जैसे अपराध शामिल हैं."

फरीदाबाद में गैंगस्टर का सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया (Etv Bharat)

कपड़ा व्यापारी को धमकाया था: हाल ही में दोनों ने न्यू जनता कॉलोनी में एक कपड़ा व्यापारी को धमकाने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग की थी. इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर घर में लूटपाट करने का भी मामला इन पर दर्ज है. डबुआ मार्केट में भी इन दोनों पर लूट के मामले चल रहे हैं.

बाजार में आरोपियों को देख लगी भीड़: जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरे बाजार घुमाया, तो वहां सब्जी और सामान खरीद रहे लोग रुक गए और वीडियो बनाने लगे. अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में भीड़ जुट गई और माहौल गर्म हो गया.

FARIDABAD POLICE PARADE GANGSTERS
फरीदाबाद पुलिस का अनोखा एक्शन (Etv Bharat)

"जनता को दिया गया कानून का भरोसा": इस पूरे मामले में एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि, "यह कार्रवाई सिर्फ निशानदेही के लिए नहीं, बल्कि जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए थी कि अपराधी कानून से नहीं बच सकते. यह कार्रवाई संदेश है कि पुलिस हर उस शख्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी, जो समाज में डर फैलाने की कोशिश करता है." फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

FIR AGAINST KAMAL BHADHANAFARIDABAD POLICE ACTIONFARIDABAD CRIMINALS PARADED MARKETSHASHIKANT CRIMINAL CASEFARIDABAD POLICE PARADE GANGSTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.