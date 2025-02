ETV Bharat / state

शेयर मार्केट में मोटा मुनाफे का लालच दिखाकर करीब 58 लाख की ठगी, फरीदाबाद पुलिस ने 2 और आरोपी पकड़े - FRAUD BY NAME OF TRADING

फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : Feb 27, 2025, 6:02 PM IST

फरीदाबाद: ट्रेडिंग के नाम पर 58.56 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो और आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि साइबर थाना सेंट्रल में सेक्टर 16 के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी. जिसमें बताया कि 18 मई को उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और कहा कि वह शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है और लोगों को शेयर ट्रेडिंग कराता है. उसने निवेश करने पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया. उसने शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा. उस ग्रुप में 29 मई को एक ऐप का लिंक भेजा और लिंक के माध्यम से एक अकाउंट खोलने के लिए कहा गया. शेयर मार्केट में मोटा मुनाफे का लालच दिखाया : पीड़ित शिकायतकर्ता ने पहली बार उस अकाउंट में 10 हजाार रुपये जमा किए, जिसके बाद ट्रेडिंग होने लगी. इस प्रकार पीड़ित ने लालच में आकर और पैसे निवेश किए. इसके बाद ठगों ने IPO खरीदने पर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया. जिस पर पीड़ित ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया और चार आईपीओ निकले. जब पीड़ित ने आईपीओ के पैसे निकालने चाहा तो टैक्स के नाम पर 31 लाख रुपए जमा करने को कहा गया. शिकायतकर्ता निवेश के लिए 58.56 लाख रुपए जमा कर चुका था, बाद में उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने साइबर थाना सेंट्रल में मामला दर्ज कराया.