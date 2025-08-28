ETV Bharat / state

नूंह में ड्रग्स के काले कारोबार का भंडाफोड़, फरीदाबाद एनसीबी ने छापा मारकर 1 तस्कर को दबोचा - FARIDABAD NCB RAIDS

फरीदाबाद एनसीबी की टीम ने नूंह में छापा मारकर एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मौके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.

नूंह में ड्रग्स के काले कारोबार का भंडाफोड़
नूंह में ड्रग्स के काले कारोबार का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

नूंह: हरियाणा को नशामुक्त करने के लिए चल रहे महाअभियान में हरियाणा एनसीबी को सफलता हाथ लगी है. हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नूंह जिले में एक मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. टीम ने मौके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से अवैध नशीली दवाइयां 24 बोतल कोडिन सिरप बरामद हुई हैं. यह कार्रवाई ब्यूरो के महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.

24 कोडिन सिरप बरामद

HSNCB फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक मनोज सांगवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया और उप पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, एसआई बलवंत सिंह की टीम नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए फिरोजपुर झिरका में गश्त पर थी. इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि खेड़ली खुर्द गांव में एक युवक मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का काला कारोबार चला रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को उसके मेडिकल स्टोर से ही धर दबोचा. तलाशी के दौरान उसके पास से 24 बोतल अवैध नशीली दवाई कोडिन सिरप बरामद की गई.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकबाल पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी गांव खेड़ली खुर्द, थाना सदर फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 सी के तहत वाणिज्यिक मात्रा का मुकदमा दर्ज किया गया है. यूनिट इंचार्ज ने बताया कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए गहराई से जांच कर रही है.

नारकोटिक्स ब्यूरो की जनता से अपील

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें. यदि उन्हें कहीं भी नशा बिकता दिखाई दे या नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले, तो वे बिना किसी डर के भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन पोर्टल MANAS (www.ncbmanas.gov.in) या हरियाणा एनसीबी के टोल फ्री नंबर 90508-91508 पर तुरंत सूचना दें. आपका एक छोटा सा सहयोग समाज से नशे की बुराई को खत्म करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें -

नूंह: हरियाणा को नशामुक्त करने के लिए चल रहे महाअभियान में हरियाणा एनसीबी को सफलता हाथ लगी है. हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने नूंह जिले में एक मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. टीम ने मौके से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से अवैध नशीली दवाइयां 24 बोतल कोडिन सिरप बरामद हुई हैं. यह कार्रवाई ब्यूरो के महानिदेशक ओ.पी. सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.

24 कोडिन सिरप बरामद

HSNCB फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक मनोज सांगवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया और उप पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, एसआई बलवंत सिंह की टीम नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए फिरोजपुर झिरका में गश्त पर थी. इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि खेड़ली खुर्द गांव में एक युवक मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का काला कारोबार चला रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को उसके मेडिकल स्टोर से ही धर दबोचा. तलाशी के दौरान उसके पास से 24 बोतल अवैध नशीली दवाई कोडिन सिरप बरामद की गई.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकबाल पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी गांव खेड़ली खुर्द, थाना सदर फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 सी के तहत वाणिज्यिक मात्रा का मुकदमा दर्ज किया गया है. यूनिट इंचार्ज ने बताया कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए गहराई से जांच कर रही है.

नारकोटिक्स ब्यूरो की जनता से अपील

हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें. यदि उन्हें कहीं भी नशा बिकता दिखाई दे या नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले, तो वे बिना किसी डर के भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन पोर्टल MANAS (www.ncbmanas.gov.in) या हरियाणा एनसीबी के टोल फ्री नंबर 90508-91508 पर तुरंत सूचना दें. आपका एक छोटा सा सहयोग समाज से नशे की बुराई को खत्म करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें -

For All Latest Updates

TAGGED:

फरीदाबाद एनसीबी का छापानूंह से नशा तस्कर गिरफ्तारनूंह में ड्रग्स का काले कारोबारनशा तस्करी पर एक्शनFARIDABAD NCB RAIDS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.