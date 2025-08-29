फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम अब लोगों के पुराने कपड़े कलेक्ट कर जरूरतमंद लोगों में बांटेगा. इसे लेकर निगम ने एक अभियान भी चलाया है. अभियान के तहत नगर निगम जिले में 21 ड्रॉप प्वाइंट बनाएगा. उस ड्रॉप प्वाइंट पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़े रख सकता है. ये कपड़े कलेक्ट करने के बाद नगर निगम इसे दोबारा से रीसायकल करेगा और कपड़ों को साफ करके जरूरतमंद लोगों में बटेंगा.

ये है अभियान का कारण: आईए आपको बताते हैं कि आखिरकार फरीदाबाद नगर निगम के इस अभियान के पीछे की क्या वजह है. दरअसल, नगर निगम अब पहले के मुकाबले सफाई और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने में लगा हुआ है. ऐसे में नगर निगम की ओर से यह भी कहा गया है कि गंदे कपड़े लोग इधर-उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वह कपड़ा किसी न किसी माध्यम से सीवरेज की पाइप लाइन में चला जाता है और सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सीवर से बाहर आ जाता है.

कई एनजीओ करेगी सपोर्ट: इस अभियान में नगर निगम को कई NGO का सहयोग मिलेगा. नगर निगम का लक्ष्य शहर को टेक्सटाइल वेस्ट मुक्त बनाना है. ताकि शहर की गंदगी खत्म हो. साथ ही सीवरेज व्यवस्था भी दुरुस्त रहे.

नगर निगम के आयुक्त की अपील: इस अभियान को लेकर नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि, "शहर को टेक्सटाइल वेस्ट मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है. इससे हमारा शहर और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा और इसीलिए हम इस विशेष अभियान के तहत पुराने कपड़े कलेक्ट करेंगे. मैं शहर वासियों से अपील करता हूं कि वह इस मुहीम में साथ दें और अपने पुराने कपड़े हमें डोनेट करें, क्योंकि जनता के सहयोग से ही हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा."

जिले में 21 होंगे ड्रॉप प्वाइंट: फरीदाबाद नगर निगम की ओर से 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक एक विशेष मुहीम चलाई जाएगी. इस मुहिम के अंतर्गत नगर निगम जिले में 21 ड्रॉप प्वाइंट बनाएगा. उस ड्रॉप प्वाइंट पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़े रख सकता है. कपड़े कलेक्ट करने के बाद नगर निगम इसे दोबारा से रीसायकल करेगा और कपड़ों को साफ करके जरूरतमंद व्यक्तियों में बटेगा. इससे दो फायदे होंगे. पहला फायदा जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े मिलेंगे. दूसरा फायदा शहर साफ रहेगा. साथ ही सीवरेज पाइपलाइन जो ब्लॉक हो जाता है, उस पर भी लगाम लगेगी.

कुछ ड्रॉप प्वाइंट की डिलेट: नगर निगम द्वारा 21 ड्रॉप प्वाइंट पर संबंधित लोग और लोकेशन के बारे में जानकारी भी साझा की जाएगी. ताकि किसी भी व्यक्ति को कपड़े डोनेट करने में कोई दिक्कत हो. फरीदाबाद नगर निगम ने कपड़े कलेक्ट करने को लेकर कुछ चुनिंदा पॉइंट की सूची और संबंधित व्यक्ति का नाम जारी की है.

फरीदाबाद सेक्टर 8 में सार्थक से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 9 में शालिनी से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 14 में कम्युनिटी सेंटर पर ललित सिंघल से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 15 में डॉ सविता से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 16 में सनेजा मेडिकोज में कपड़े डोनेट कर सकते हैं

फरीदाबाद सेक्टर 37 में सुमित टंडन से संपर्क करना है.

फरीदाबाद एसपीआर सोसायटी सेक्टर 82 में प्रीति से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 89 में सीमा कौल से संपर्क करना है.

फरीदाबाद 81 में तूलिका संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 82 में गेंडूयूरा सोसाइटी में रहने वाली अर्चना गुप्ता से संपर्क करना है.

फरीदाबाद अशोका एनक्लेव में सुमित टंडन से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 85 में प्राणायाम सोसाइटी में रहने वाली नीरू संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 17 में गोयल नर्सिंग होम पर आकर लोग अपना पुराना कपड़ा डोनेट कर सकते हैं

फरीदाबाद सेक्टर 21 D में तरंग ऑर्चीड में रहने वाले डॉक्टर सोनिया से संपर्क करना है.

फरीदाबाद सेक्टर 78 में अर्श अस्पताल के पास डोनेशन काउंटर बनाया जाएगा.

फरीदाबाद सेक्टर 82 में एसपीआर सोसाइटी में रहने वाले प्रीति से संपर्क करना है.

बता दें पिछले दिनों सीवरेज सफाई के दौरान सीवरेज के पाईप से भारी मात्रा में कपड़े मिले थे, जिसके बाद से लगातार नगर निगम इस मुहिम को लेकर प्लानिंग कर रहा थी. अब कई NGO के साथ मिलकर नगर निगम शहर को टेक्सटाइल वेस्ट मुक्त बनाने की ओर बढ़ रही है.

