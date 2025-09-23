ETV Bharat / state

फरीदाबाद में थार की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, ACP पर लगाए गंभीर आरोप

फरीदाबाद में थार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई. परिजनों ने ACP पर हत्या का आरोप लगाया है.

Faridabad man died after hit by Thar
फरीदाबाद में थार की टक्कर से युवक की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 11:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: फरीदाबाद में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. मृतक के परिजनों की मानें तो जिस थार गाड़ी से टक्कर मारी गई, वह हरियाणा पुलिस में तैनात एक ACP के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी वजह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही.

जानें पूरा मामला: दरअसल, घटना रात करीब 1:00 बजे की है, जब फरीदाबाद नगला पार्ट-2 निवासी मनोज कुमार अपने साथी के साथ वृंदावन से लौटकर धर्मा ढाबा पर खाना खाने रुका था. इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई महिंद्रा थार ने मनोज कुमार की बाइक को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बाइक सवारों ने जब इसका विरोध किया तो गाड़ी में बैठे युवकों ने फिर से जानबूझकर उसे टक्कर मार दी. गाड़ी में चार युवक सवार थे और सभी ने शराब पी रखी थी.वहीं, टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने जमकर काटा बवाल (ETV Bharat)

परिजनों का आरोप और विरोध: मृतक के भाई अनिल ने इस घटना को जानबूझकर की गई हत्या बताया. अनिल ने कहा कि, "जब यह साफ है कि आरोपी कौन है, तब भी पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है?" मृतक के परिजनों ने थार गाड़ी को हरियाणा पुलिस के एक ACP के नाम पर पंजीकृत बताया है. साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में कार्रवाई करने से बच रही है.

शव लेने से परिजनों ने किया इंकार: घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया. सिविल अस्पताल परिसर में भारी संख्या में भीड़ जुट गई, जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है. वहीं, मृतक की बहन ने आशंका जताई है कि उसके भाई की हत्या की गई है. मृतक की बहन ने कहा कि, "ये कोई हादसा नहीं हो सकता है. ये हत्या है."

स्थानीय लोगों में रोष: इधर, सेंट्रल एसएचओ सुनील कुमार ने कहा कि, " पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है." वहीं, अब तक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है.

बता दें कि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. लोगों की मांग है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए.

ये भी पढ़ें:जींद में दो वर्षीय बच्ची का शव मिला, मुंह में ठूंसा था कपड़ा, कंबल में लिपटी मिली लाश

For All Latest Updates

TAGGED:

FARIDABAD MAN DIEDफरीदाबाद थार की टक्कर से मौतफरीदाबाद सड़क हादसाFARIDABAD ROAD ACCIDENTFARIDABAD MAN DIED AFTER THAR HIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.