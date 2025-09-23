फरीदाबाद में थार की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, ACP पर लगाए गंभीर आरोप
फरीदाबाद में थार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई. परिजनों ने ACP पर हत्या का आरोप लगाया है.
Published : September 23, 2025 at 11:28 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. मृतक के परिजनों की मानें तो जिस थार गाड़ी से टक्कर मारी गई, वह हरियाणा पुलिस में तैनात एक ACP के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी वजह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही.
जानें पूरा मामला: दरअसल, घटना रात करीब 1:00 बजे की है, जब फरीदाबाद नगला पार्ट-2 निवासी मनोज कुमार अपने साथी के साथ वृंदावन से लौटकर धर्मा ढाबा पर खाना खाने रुका था. इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई महिंद्रा थार ने मनोज कुमार की बाइक को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो बाइक सवारों ने जब इसका विरोध किया तो गाड़ी में बैठे युवकों ने फिर से जानबूझकर उसे टक्कर मार दी. गाड़ी में चार युवक सवार थे और सभी ने शराब पी रखी थी.वहीं, टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
परिजनों का आरोप और विरोध: मृतक के भाई अनिल ने इस घटना को जानबूझकर की गई हत्या बताया. अनिल ने कहा कि, "जब यह साफ है कि आरोपी कौन है, तब भी पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है?" मृतक के परिजनों ने थार गाड़ी को हरियाणा पुलिस के एक ACP के नाम पर पंजीकृत बताया है. साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में कार्रवाई करने से बच रही है.
शव लेने से परिजनों ने किया इंकार: घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया. सिविल अस्पताल परिसर में भारी संख्या में भीड़ जुट गई, जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है. वहीं, मृतक की बहन ने आशंका जताई है कि उसके भाई की हत्या की गई है. मृतक की बहन ने कहा कि, "ये कोई हादसा नहीं हो सकता है. ये हत्या है."
स्थानीय लोगों में रोष: इधर, सेंट्रल एसएचओ सुनील कुमार ने कहा कि, " पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है." वहीं, अब तक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है.
बता दें कि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. लोगों की मांग है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए.
