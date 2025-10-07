ETV Bharat / state

फरीदाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम, राजेश नागर बोले- "महापुरुषों को सरकार कर रही सम्मानित"

फरीदाबाद: देशभर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. वहीं, फरीदाबाद में भी हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आयोजित भगवान वाल्मीकि जयंती की धूम है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने देश के पीएम और राज्य के सीएम का धन्यवाद किया है. वहीं, उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार में तमाम महापुरुषों की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है". आज इस अवसर पर बेहतरीन काम करने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया है. इस मौके पर उन्होंने भगवान वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला. साथ ही उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी से सीख लेने की भी बात कही.

"हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना मकसद": मीडिया से बातचीत में राजेश नागर ने कहा कि "बीजेपी की सरकार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती मनाते हुए उन्हें याद किया जाता है. हमारी सरकार की सोच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले. इसी सोच को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है. आज महर्षि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को उनके बेहतरीन कार्य करने को लेकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है".