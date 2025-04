ETV Bharat / state

फरीदाबाद में लाल डोरे वासियों को मिल रहा मालिकाना हक, कैंप में दस्तावेजों को जांच कर दिया जा रहा सर्टिफिकेट - FARIDABAD LAL DORA PROPERTY

Faridabad Lal Dora Property ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 8, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:44 AM IST 3 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने लाल डोरे में बसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की थी. अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है. आज 8 अप्रैल 2025 से फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में नगर निगम द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन शुरू हो गया है. इस कैंप का उद्देश्य लाल डोरे में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच करना और सही पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही प्रॉपर्टी मालिकाना हक का सर्टिफिकेट प्रदान करना है. कैंप में तेजी से होगा काम: फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने अनंगपुर गांव की बिछपट्टी चौपाल पर यह कैंप लगाया है, जो एनआईटी जोन 2 के अंतर्गत आता है. इस कैंप में लाल डोरे के निवासियों को अपने कागजात जमा करने का मौका मिलेगा. नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी, और यदि सभी कागजात सही पाए गए तो तुरंत मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर: यह पहल हरियाणा सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें लाल डोरे के निवासियों को उनकी जमीन का अधिकार दिलाने का वादा किया गया था. मेयर प्रवीण जोशी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य लोगों को परेशानी से बचाना है. अब लाल डोरे के निवासियों को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि उनके गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

दस्तावेजों में गड़बड़ी की भी होगी जांच: कैंप के दौरान यदि किसी के दस्तावेजों में कोई कमी या गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. हालांकि, प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनके कागजात पूरे और सही हैं. इस पहल से लाल डोरे में रहने वाले लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है. नगर निगम ने पहले सर्वे कर यह पता लगाया था कि जिले में लाल डोरे के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, और अब इस सर्वे के आधार पर कैंप के जरिए मालिकाना हक देने का काम शुरू किया गया है. आगे भी जारी रहेगी प्रक्रिया: नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह कैंप केवल अनंगपुर गांव तक सीमित नहीं रहेगा. आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी लाल डोरे निवासियों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सके. इस योजना से न केवल लोगों को कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि उनकी जमीन की कीमत और सुरक्षा भी बढ़ेगी. लंबे समय से लाल डोरे के निवासी अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे थे, और अब इस कैंप के जरिए उनकी यह मुराद पूरी होने जा रही है. ये भी पढ़ें- हिसार के बाद अब अंबाला एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा, मंत्री अनिल विज ने किया निरीक्षण, स्टाफ तैनाती के निर्देश - AMBALA DOMESTIC AIRPORT

Last Updated : April 8, 2025 at 11:44 AM IST