फरीदाबाद में बड़ा सड़क हादसा, गौंछी ड्रेन में कार गिरने से तीन की मौत, शवों की शिनाख्त में जुटी पुलिस - FARIDABAD ROAD ACCIDENT

फरीदाबाद में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक अनियंत्रित कार ड्रेन में जा गिरी और तीन लोगों की मौत हो गई.

अनियंत्रित होकर कार ड्रेन में गिरी
अनियंत्रित होकर कार ड्रेन में गिरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 11:10 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा में बीते दिनों से लगातार हो रही तेज बरसात के चलते फरीदाबाद में बड़ा सड़क हादसा हो गया. मछली मार्केट के पास गौंछी ड्रेन में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई. स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और बादशाह खान अस्पताल भेजा गया. हालांकि इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

अनियंत्रित होकर कार ड्रेन में गिरी: मिली जानकारी के मुताबिक, हादसा गुरुवार देर रात करीब 10.40 मिनट पर हुआ. कार मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस से मुड़ते समय चालक संतुलन खो बैठा था और कार सीधे ड्रेन में जा गिरी. कार को पानी में गिरते देख संजय कॉलोनी और वार्ड नंबर-4 निवासियों ने तुरंत रस्सी के सहारे तीनों लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया.

गौंछी ड्रेन में कार गिरने से तीन की मौत
गौंछी ड्रेन में कार गिरने से तीन की मौत (Etv Bharat)

हादसे में तीन लोगों की मौत: इस बीच पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई. लोगों ने मिलकर तीनों घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया. जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया. लेकिन तीसरे व्यक्ति की सांस उस दौरान चल रही थी. हालत गंभीर बनी हुई थी. कुछ ही घंटों में तीसरे की भी मौत हो गई. तीनों कार सवारों की उम्र करीब 40 के आसपास बताई जा रही है.

शवों की नहीं हो पाई है शिनाख्त: पुलिस मामले में छानबीन कर मृतकों की पहचान करने में जुट गई. पुलिस जांच में कार नंबर चेक किया तो वह अमित झा के नाम पर पंजीकृत पाई गई. आरसी के अनुसार, पता मकान नंबर 4949, गली नंबर 6, नगला अटल चाचा चौक, संजय एन्वलेव, सेक्टर-22 दर्ज है. कार में मिले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई. लेकिन सफलता नहीं मिली. जिसके चलते अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

फरीदाबाद में बड़ा सड़क हादसा, (Etv Bharat)

नगर निगम पर लापरवाही के आरोप: गौंछी ड्रेन हादसों के लिए पहले भी चर्चा में रह चुकी है. इसी साल मार्च माह में मोहम्मद आजाद नामक युवक स्कूटी समेत इसमें गिर गया था. दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया था. लेकिन उसकी भी मौत हो गई थी. बार-बार हो रहे हादसों के चलते स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाे हैं. उनका कहना है कि 'हाल ही में ड्रेन की सफाई कराई गई थी. सफाई के दौरान यहां लगा हुआ सुरक्षा जाल हटा दिया गया. जाल लगा होता तो इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था.'

