जमीन गई पर हिम्मत नहीं हारी, खेती छोड़ बकरी पालन किया शुरू, अब हर महीने फरीदाबाद के राजपाल कमा रहे 70,000 रुपए

फरीदाबाद के किसान राजपाल ने खेती छोड़कर पशुपालन शुरू किया. आज राजपाल की अच्छी खासी कमाई हो रही है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:22 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को खेती को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही खेती में क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा भी दिया जाता है. लेकिन फरीदाबाद के एक किसान के खेत को सरकार ने अधिग्रहण कर औद्योगिक नगरी बसा लिया. खेत हाथ से जाने के बाद भी किसान ने हिम्मत नहीं हारी और पशुपालन का रूख किया. आज उसकी न सिर्फ अच्छी खासी कमाई हो रही है, बल्कि अन्य लोग भी उससे पशुपालन के तरीके सीखने पहुंच रहे हैं.

खेती छोड़ी शुरू किया पशुपालन: दरअसल, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के नवादा गांव के रहने वाले किसान राजपाल नागर की. जो कि पहले खेती किया करते थे. हालांकि खेती से उनके परिवार को गुजारा नहीं हो पाता था. इसी बीच सरकार ने नवादा गांव के आसपास की जमीन को अधिग्रहण कर लिया और उस पर औद्योगिक नगरी डेवलप किया. इससे किसान राजपाल नागर की जमीन भी चली गई. इसके बाद राजपाल नागर ने हिम्मत नहीं हारी और पशुपालन करने की ठानी. राजपाल नागर ने बकरी पालन शुरू किया. आज बकरी पालन से राजपाल हर मार 70000 रुपए कमा रहे हैं.

खेती से नहीं होता था गुजारा: ईटीवी भारत ने पशुपालक राजपाल नागर से बातचीत की. राजपाल नागर ने बताया कि, "पहले मैं पारंपरिक खेती किया करता था, जिसमें घाटा बहुत ज्यादा होता था. ऐसे में मैं हमेशा सोचता रहता था कि खेती छोड़कर कुछ अलग किया जाए, लेकिन खेती के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं था. इस बीच मेरे पास जो खेत थी, उसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और वहां पर औद्योगिक नगरी बसा दी. इसके बाद मानों अंधेरा छा गया था जीवन में. तब मैंने पशुपालन का रूख किया. हालांकि मुझे आईडिया नहीं था कि कैसे पशुपालन की शुरुआत करूं. इसी दौरान किसी ने कहा कि बकरी पालन शुरू करो. इसमें ज्यादा मुनाफा है. इसके बाद मैंने बकरी पालन शुरू किया."

ऐसे की शुरुआत: किसान राजपाल नागर ने आगे बताया, "लगभग 3 साल पहले मैंने राजस्थान से 40 बकरियां खरीदी और बकरी पालन का बिजनेस शुरू किया. उस समय मेरे परिवार ने मेरा पूरा सपोर्ट किया. हालांकि गांव वालों ने कहा कि खेती छोड़कर यह क्या कर रहे हो... लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी. बस अपने काम पर ध्यान देता रहा. आज के समय में मेरे पास डेढ़ सौ के करीब बकरियां है. वह भी अलग-अलग नस्लों की. जिसमें मुख्य रूप से बीटल, सिरोई, तोतापुरी शामिल है."

त्योहार में बढ़ जाता है रेट: मुनाफे के लेकर राजपाल नागर ने बताया कि, "जब बकरीद का त्योहार या फिर होली का त्योहार आता है तो बकरियों के रेट में काफी इजाफा होता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है. इसके अलावा मैंने बकरियों को चारा डालने के लिए दो लोगों को रोजगार भी दिया है. उन लोगों के साथ मैं भी इन्हीं कामों में बिजी रहता हूं. हालांकि अब मेरे पास इतनी ज्यादा बकरियां हो गई है कि लोग मुझसे बकरी पालन सीखने के लिए आते हैं. मुझे देखकर गांव के दो-तीन लोगों ने भी बकरी पालन शुरू किया है.बकरी पालन से ही मैंने दूसरा प्लॉट लिया है, जिसमें अब इन बकरियों को शिफ्ट करूंगा, क्योंकि यह जगह अब छोटी पड़ रही है."

बेटे भी करते हैं मदद: बकरी पालन में राजपाल के बेटे भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं. इस बारे में राजपाल बताते हैं कि, " आज मैं बकरी पालन से खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं. दूसरों लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर पारंपरिक खेती में मुनाफा नहीं हो रहा है तो पशुपालन की ओर रुख करें. मेरे दो बेटे हैं. दोनों बेटे अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं. नौकरी के बावजूद मेरे दोनों बेटे सुबह मुझे इन कामों में हाथ बंटाते हैं. जैसे बकरी को चारा डालना, बकरी की देखभाल करना."

महंगा बिकता है बकरी का दूध: राजपाल नागर ने आगे बताया कि, "आज के समय में बकरी पालन में मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि बकरियां एक साथ एक बार में तीन से चार और उससे भी ज्यादा बच्चे को जन्म देती है. यानी एक बकरी के खर्चे में तीन से चार बकरी मिल जाती है. इसके अलावा बकरी का दूध भी महंगा बिकता है. खास तौर पर किसी को डेंगू हो गया हो तो उस टाइम बकरियों की दूध की जरूरत पड़ती है. वह लोग मुझसे दूध ले जाते हैं, जो 200 रुपए प्रति लीटर तक बिकता है. "

सरकार दे रही सब्सिडी: पशुपालक राजपाल नागर कहते हैं कि, "बकरी पालन एक किसानों के लिए वरदान है. सरकार पशुपालन पर सब्सिडी देती है, लेकिन मैंने उसके लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा काम ठीक चल रहा है. आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूं कि सब्सिडी के लिए भी अप्लाई करूं, ताकि और भी ज्यादा बकरी पालन कर सकूं."

हरियाणा में आज भी कई किसान पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ ने नुकसान को देखते हुए पशुपालन की ओर रुख किया है. नवादा गांव के किसान राजपाल नागर ने भी खेती छोड़कर बकरी पालन शुरू किया और अब इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.सरकार पशुपालन पर सब्सिडी देती है, ऐसे में इच्छुक किसान इस दिशा में कदम बढ़ा कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं.

