गोबर से बने प्रोडक्ट्स बेचकर खूब मुनाफा कमा रही पानीपत की महिलाएं, अब फरीदाबाद के दिवाली मेले में लगाया स्टॉल

फरीदाबाद: हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड परिसर में 7 अक्टूबर तक दिवाली मेला आयोजित किया गया है. मेले में आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी मेले की थीम रखी गई है. सूरजकुंड दिवाली मेला में स्वदेशी उत्पाद मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं. इन्हीं स्वदेशी उत्पादों में से देसी गाय के गोबर से निर्मित धूप, दीप, और अगरबत्ती आदि सामान की स्टॉल पानीपत गांव निम्बरी की लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई है, जो कि अपनी खुशबू से घर आंगन को महकाएंगे.

5 महीने से बना रही स्वदेशी धूप: ईटीवी भारत से बातचीत में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा से जुड़ी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की संचालिका पूनम ने बताया कि "उनका समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने 'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी अपनाने को लेकर कार्य कर रहा है. हमारे गांव की 10 महिलाओं के साथ हमने 2018 में स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की थी. कुछ अलग करने के लिए हमने गाय के गोबर से प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग ली और करीब 5 महीनों से समूह द्वारा देसी गाय के गोबर से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं".

पानीपत से फरीदाबाद दिवाली मेले में पहुंचीं महिलाएं (Etv Bharat)

गाय के गोबर से बनी हवन सामग्री: उन्होंने बताया कि "गोबर से बने उत्पादों में धूप, दीप, अगरबत्ती और हवन सामग्री आदि शामिल है. ये पूरी तरह से स्वदेशी तर्ज पर तैयार किए जाते हैं, जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ घर में नकारात्मकता को नष्ट करते हैं. यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से भी गुणकारी होते हैं. इनकी कीमत भी इस तरह रखी गई है, ताकि हर वर्ग के लोग इन्हें आसानी से खरीद सके".

संगठन ने सपनों को दी उड़ान: पूनम ने बताया कि "जब हम संगठन में नहीं जुड़े थे, तब मैं अपने गांव से बाहर कहीं नहीं गई थी. लेकिन अब अपने गांव से बाहर जाकर स्टॉल लगा रही हूं. पहले हमें लगता था कि हमारा गांव घर ही हमारा संसार है. लेकिन अब जब मैं बाहर निकलने लगी हूं, तब मुझे पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है. पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी काम कर सकती हैं. लेकिन जब पति अकेले कमाते थे, उस दौरान घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी है."