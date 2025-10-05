गोबर से बने प्रोडक्ट्स बेचकर खूब मुनाफा कमा रही पानीपत की महिलाएं, अब फरीदाबाद के दिवाली मेले में लगाया स्टॉल
फरीदाबाद दिवाली मेले में देसी गाय के गोबर से बने उत्पाद लेकर पानीपत की महिलाएं पहुंची जो धूप, दीप, अगरबत्ती से मुनाफा कमा रही है.
October 5, 2025
फरीदाबाद: हरियाणा में फरीदाबाद के सूरजकुंड परिसर में 7 अक्टूबर तक दिवाली मेला आयोजित किया गया है. मेले में आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी मेले की थीम रखी गई है. सूरजकुंड दिवाली मेला में स्वदेशी उत्पाद मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं. इन्हीं स्वदेशी उत्पादों में से देसी गाय के गोबर से निर्मित धूप, दीप, और अगरबत्ती आदि सामान की स्टॉल पानीपत गांव निम्बरी की लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई है, जो कि अपनी खुशबू से घर आंगन को महकाएंगे.
5 महीने से बना रही स्वदेशी धूप: ईटीवी भारत से बातचीत में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा से जुड़ी लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की संचालिका पूनम ने बताया कि "उनका समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने 'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी अपनाने को लेकर कार्य कर रहा है. हमारे गांव की 10 महिलाओं के साथ हमने 2018 में स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की थी. कुछ अलग करने के लिए हमने गाय के गोबर से प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग ली और करीब 5 महीनों से समूह द्वारा देसी गाय के गोबर से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं".
गाय के गोबर से बनी हवन सामग्री: उन्होंने बताया कि "गोबर से बने उत्पादों में धूप, दीप, अगरबत्ती और हवन सामग्री आदि शामिल है. ये पूरी तरह से स्वदेशी तर्ज पर तैयार किए जाते हैं, जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ घर में नकारात्मकता को नष्ट करते हैं. यह उत्पाद प्राकृतिक रूप से भी गुणकारी होते हैं. इनकी कीमत भी इस तरह रखी गई है, ताकि हर वर्ग के लोग इन्हें आसानी से खरीद सके".
संगठन ने सपनों को दी उड़ान: पूनम ने बताया कि "जब हम संगठन में नहीं जुड़े थे, तब मैं अपने गांव से बाहर कहीं नहीं गई थी. लेकिन अब अपने गांव से बाहर जाकर स्टॉल लगा रही हूं. पहले हमें लगता था कि हमारा गांव घर ही हमारा संसार है. लेकिन अब जब मैं बाहर निकलने लगी हूं, तब मुझे पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है. पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी काम कर सकती हैं. लेकिन जब पति अकेले कमाते थे, उस दौरान घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी है."
अभी शुरुआत नई-नई है: इसके अलावा, संगठन की दूसरी महिला भावना ने बताया कि "हमारा प्रोडक्ट देसी गाय के गोबर से बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से धूप, दीप, अगरबत्ती हवन सामग्री शामिल है. हालांकि अभी नया काम है, इसलिए ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है. लोग यह भी कहते हैं कि अरे गोबर से बने हुए हम सामान कैसे खरीदें. लेकिन हमारे सनातन धर्म में गाय के गोबर का एक अलग महत्व है. इसी वजह से हमनें सोचा क्यों ना गाय के गोबर का प्रोडक्ट बनाएं और इसी सोच के साथ पिछले 5 महीनों से हम यह प्रोडक्ट बना रहे हैं".
"20 महिलाओं को दिया रोजगार": भावना ने कहा कि "इस बार दिवाली मेले में हम अपने प्रोडक्ट को लेकर पहली बार आए हैं. अभी तक हमारे गांव से ही हमारा सामान बिका है. अभी शुरुआती दौर है, इसलिए ज्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है. लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमें जरूर मुनाफा होगा. क्योंकि 10 महिलाओं का हमारा संगठन है. इसके अलावा 20 महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है. जो गोबर से धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि बनाती हैं. ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि उन्हें हमारी संस्कृति का पता लगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें".
7 अक्टबर तक लगा है दिवाली मेला: जानकारी के लिए बता दें कि 2 अक्टूबर से दिवाली मेले की शुरुआत की गई है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा. ऐसे में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी थीम पर इस मेले का आयोजन किया गया है. इस मेले में कई ऐसी महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता संगठन से जुड़कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है. यही वजह है इस दिवाली मेले में स्वदेशी बाजार की शुरुआत को लेकर एक अनूठी पहल भी की गई है.
