ETV Bharat / state

फरीदाबाद दिवाली मेले में सजी हरियाणा की विरासत, एक ही जगह दिखीं प्रदेश की धरोहरें

धरोहरों से लोगों को अवगत कराना लक्ष्य: पुरातत्व विभाग की अधिकारी डॉ. सुरीचता चावला से ईटीवी भारत ने बातचीत की. डॉ. सुरीचता ने बताया कि, "यह पहल उन लोगों के लिए है, जो प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों में जाकर धरोहरों को नहीं देख सकते.हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और धरोहरों से लोगों को अवगत कराया जाए. अलग-अलग जिलों में जाने में समय और खर्च अधिक होता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इन्हें एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाए.”

फरीदाबाद: हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों को अब एक ही जगह पर देखने का अवसर फरीदाबाद में लगे दीपावली मेले में मिल रहा है. दरअसल फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के ग्राउंड में दिवाली मेला लगा है. इस मेले में प्रदेश के 22 जिलों में फैली पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को आम जनता के सामने लाने के उद्देश्य से हरियाणा पुरातत्व विभाग ने मेले में एक विशेष स्टॉल लगाया है, जिसमें हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और धरोहरों की झलक प्रस्तुत की गई है.

इन धरोहरों को दर्शाया गया: खास बात यह है कि इस स्टॉल में राखीगढ़ी और कुणाल जैसे ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी वस्तुओं की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई हैं. राखीगढ़ी को भारत की सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट माना जाता है, जहां आज भी खुदाई और अनुसंधान जारी हैं.

स्टॉल में राखीगढ़ी की झलक (Etv Bharat)

हजार साल से अधिक पुरानी धरोहरों की मिल रही झलक: इस बारे में डॉ. चावला ने बताया कि, "स्टॉल में 1000 साल से भी अधिक पुरानी धरोहरों की झलक देखने को मिल रही है. हालांकि प्रदर्शित वस्तुएं वास्तविक नहीं हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी देना है.यहां रखे गए सभी मॉडल आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये असली अवशेषों पर आधारित हैं. हमारा मकसद है कि लोग जानें कि हरियाणा में कितनी समृद्ध विरासत मौजूद है."

पुरातत्व विभाग का स्टॉल (Etv Bharat)

कई पुस्तकों का किया गया विमोचन: फरीदाबाद दिवाली मेले के दौरान पुरातत्व विभाग ने कई पुस्तकों का विमोचन भी किया है, जिनमें हरियाणा की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक स्थल और खुदाई में मिले अवशेषों की जानकारी दी गई है. मेले में आने वाले लोग न सिर्फ इन धरोहरों को नजदीक से देख पा रहे हैं, बल्कि पुरातत्व विभाग के कार्यों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं. विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में मौजूद धरोहरों की साफ-सफाई, रख-रखाव और संरक्षण पर भी लगातार काम किया जा रहा है.

पुरातत्व विभाग ने लगाया खास स्टॉल (Etv Bharat)

लोगों तक जानकारी पहुंचाना लक्ष्य: डॉ. चावला ने आगे बताया कि, "लोगों को पुरातत्व विभाग और उसके कार्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. इसी वजह से हमने यह स्टॉल लगाया है. ताकि लोग जान सकें कि हमारे प्रदेश में कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण धरोहरें हैं, जिन्हें संजोने का काम विभाग कर रहा है."

बता दें कि फरीदाबाद के इस दिवाली मेले में लगी यह प्रदर्शनी लोगों को अपने अतीत से जोड़ने का एक अनोखा प्रयास है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा.

ये भी पढ़ें:रोहतक में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी