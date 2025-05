ETV Bharat / state

फरीदाबाद में इन 12 नए रुटों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस, अब शहरों से गांव की दूरी होगी कम, जानें पूरी जानकारी - FARIDABAD CITY BUS SERVICE

Faridabad City Bus Service ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 2, 2025 at 12:04 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:27 PM IST 4 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अब शहर से गांव की दूरी और गांव से फरीदाबाद की दूर कम होने वाली है. जिसको लेकर FMDA यानी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अब कई रूटों पर 200 इलेक्ट्रिक बस चलने वाली है. इसके अलावा, बस ठहराव और यात्रियों को बसों का इंतजार करने के लिए 310 क्यू शेल्टर सिटी बसों के 11 रुटों पर बनाए जाएंगे. जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा. इस योजना पर करीब 60 करोड़ रुपये का खर्च होगा. इसका फायदा ग्रेटर फरीदाबाद में करीब 35 से अधिक सोसाइटी में रहने वाले 3 लाख लोगों को मिलेगा. गांव से शहर की दूरी होगी कम: कुछ रूटों पर पहले से ही कुछ बसें चल रही है, लेकिन उनका निश्चित समय नहीं है और यही वजह है कि लोग अपने निजी वाहन या फिर ऑटो का सहारा लेते हैं. वहीं, लोगों का कहना है कि ऑटो वाले मनमाने तरीके से लोगों से किराया वसूलते हैं. जिसे लोगों के पैसे की बर्बादी तो होती है. वहीं, काफी समय भी आने-जाने में लगता है. हालांकि ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद में लगातार सेक्टर का निर्माण किया जा रहा है और इन सेक्टरों में अब आबादी भी बढ़ती जा रही है. लोगों को परेशानी से मिलेगी निजात: गांव में रहने वाले लोग अपनी नौकरी पेशे के लिए शहर रोज आते-जाते हैं. ऐसे में इन सभी लोगों को राहत मिलने वाली है. हालांकि सर्विस के नाम पर फिलहाल 50 सिटी बस शहर में चल रही है. लेकिन इनकी कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह से गांव और कॉलोनी में नहीं है. खात तौर पर सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को आ रही है. वहीं, करीब 30 गांवों के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑटो वालों मनमानी होगी खत्म: यदि लोगों के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या शहर में कहीं अन्य जगह जाना पड़े तो निजी वाहन या कैब और ऑटो का सहारा ही लेना पड़ता है. सिटी बस के शुरू हो जाने से लोगों का जहां समय बचेगा वहीं, पैसे की भी बचत होगी. क्योंकि सिटी बस में कम से कम किराया 10 रुपये है. वहीं, ऑटो का कम से कम किराया 20 रुपये है. मौजूदा बसों को भेजा जाएगा गुरुग्राम: FMDA के मुख्य अभियंता रमेश बागड़ी ने बताया कि जल्द ही जिले में इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की जाएगी. इसके शुरू हो जाने से लाखों लोगों का फायदा मिलेगा. वहीं, बस ठहराव के लिए बस क्यू शेल्टर का भी निर्माण किया जा रहा है. शुरुआती तौर पर इसका निर्माण सेक्टर-37 से लेकर सेक्टर-59 तक किया जा रहा है. वहीं, इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू हो जाने से मौजूदा समय में चल रही सिटी बसों को गुरुग्राम भेज दिया जाएगा. जिले में FMDA द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा. हालांकि फिलहाल रूट मैप तैयार किया जा रहा है. ताकि कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाए. ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं किस रोड से कहां तक चलेगी सिटी बस की सेवा. Faridabad City Bus Service (Etv Bharat) 12 रुटों पर शुरू होगी बस सर्विस: वहीं, अब नए बसों के शामिल होने से और नए रूट बनाए जाने से लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं, गांव की कनेक्टिविटी को भी शहर के साथ जोड़ा जाएगा. जिससे समय की बचत होगी. वहीं, पैसों की भी बचत होगी. आपको बता दें 2021 में 12 बसों से जिले में सिटी बस की शुरुआत की गई थी. जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया. जिन्हें फिलहाल 12 रुटों पर चलाया जा रहा है. ये भी पढ़ें: फरीदाबाद सिटी बस में अब दिये जायेंगे स्मार्ट कार्ड, यात्रियों को किराये पर मिलेगा डिस्काउंट ये भी पढ़ें: रोहतक को इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का तोहफा, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दिखाई हरी झंडी

