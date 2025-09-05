ETV Bharat / state

फरीदाबाद में JE रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, शराब ठेके न तोड़ने की एवज में मांगे थे 5 लाख रुपये - FARIDABAD BRIBE TAKER JE ARRESTED

फरीदाबाद में जेई को डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. 5 लाख रुपये मांगी थी रिश्वत

फरीदाबाद में JE रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
फरीदाबाद में JE रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को जेई नरेश कुमार को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. शराब ठेकों को न तोड़ने की एवज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई ने 6 लाख रुपये की डिमांड की थी. लेकिन सौदा 5 लाख में तय कर दिया.

शिकायतकर्ता का आरोप: एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता गोपाल ने आरोप लगाया था कि "उसने अन्य फर्म मालिकों के साथ मिलकर फरीदाबाद में 6 शराब के ठेके लिए हैं. इनमें से तीन दुकानों एचएसवीपी सेक्टर-12 से और अन्य तीन प्राइवेट व्यक्तियों से किराए पर ली गई थी. इन दुकानों में से शाहपुर जाट चौक और मलेरना गांव की दुकानों को हटाने के लिए एचएसवीपी द्वारा नोटिस जारी किये गए थे".

"जेई ने मांगी 6 लाख रुपये रिश्वत": शिकायतकर्ता गोपाल ने कहा कि "इस मामले में जेई नरेश कुमार से बातचीत के दौरान उसने दुकानों को न तोड़ने की एवज में प्रति दुकान 3-3 लाख, कुल 6 लाख रुपये की मांग की थी. रकम न देने पर 19 अगस्त, 2025 को नरेश कुमार ने उसकी दो दुकानें तोड़ दी. इसके बाद भी नरेश कुमार शिकायतकर्ता के शराब ठेकों पर जाता रहा और अशोका इनकलेव तथा ऊंचा गांव स्थित दुकानों को न तोड़ने के बदले दोबारा 6 लाख रिश्वत की मांग की. कई बार बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5 लाख लेने पर सहमति जताई".

फऱीदाबाद में जेई गिरफ्तार (Etv Bharat)

1.50 लाख के साथ जेई गिरफ्तार: शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी जेई नरेश कुमार को 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: जुलाना नगरपालिका चेयरमैन के दफ्तर में विजिलेंस की रेड, रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम पुलिस ने जापानी टूरिस्ट से ली ₹1000 की रिश्वत! युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

फरीदाबाद में जेई गिरफ्तारFARIDABAD ANTI CORRUPTION BUREAUशराब ठेकामलेरना गांवFARIDABAD BRIBE TAKER JE ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.