फरीदाबाद में JE रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, शराब ठेके न तोड़ने की एवज में मांगे थे 5 लाख रुपये - FARIDABAD BRIBE TAKER JE ARRESTED
फरीदाबाद में जेई को डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. 5 लाख रुपये मांगी थी रिश्वत
Published : September 5, 2025 at 5:47 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को जेई नरेश कुमार को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. शराब ठेकों को न तोड़ने की एवज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई ने 6 लाख रुपये की डिमांड की थी. लेकिन सौदा 5 लाख में तय कर दिया.
शिकायतकर्ता का आरोप: एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता गोपाल ने आरोप लगाया था कि "उसने अन्य फर्म मालिकों के साथ मिलकर फरीदाबाद में 6 शराब के ठेके लिए हैं. इनमें से तीन दुकानों एचएसवीपी सेक्टर-12 से और अन्य तीन प्राइवेट व्यक्तियों से किराए पर ली गई थी. इन दुकानों में से शाहपुर जाट चौक और मलेरना गांव की दुकानों को हटाने के लिए एचएसवीपी द्वारा नोटिस जारी किये गए थे".
"जेई ने मांगी 6 लाख रुपये रिश्वत": शिकायतकर्ता गोपाल ने कहा कि "इस मामले में जेई नरेश कुमार से बातचीत के दौरान उसने दुकानों को न तोड़ने की एवज में प्रति दुकान 3-3 लाख, कुल 6 लाख रुपये की मांग की थी. रकम न देने पर 19 अगस्त, 2025 को नरेश कुमार ने उसकी दो दुकानें तोड़ दी. इसके बाद भी नरेश कुमार शिकायतकर्ता के शराब ठेकों पर जाता रहा और अशोका इनकलेव तथा ऊंचा गांव स्थित दुकानों को न तोड़ने के बदले दोबारा 6 लाख रिश्वत की मांग की. कई बार बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5 लाख लेने पर सहमति जताई".
1.50 लाख के साथ जेई गिरफ्तार: शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी जेई नरेश कुमार को 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
