फरीदाबाद में फेस्टिव सीज़न में कारों की बंपर बिक्री, शोरूम पर टूट पड़े कस्टमर, खरीदने के लिए लंबी वेटिंग

फरीदाबाद : त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और ये उछाल सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में 35% तक ज्यादा बिक्री देखने को मिल रही है. कस्टमर जमकर अपनी गाड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं. जहां एक तरफ जीएसटी में छूट मिली तो वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल में गाड़ियां लेने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यही वजह है कि ग्राहकों को गाड़ी बुकिंग के बाद दो महीने तक का वेटिंग पीरियड मिल रहा है. यानी कि जो लोग दिवाली के मौके पर अपने घर गाड़ी लाने की सोच रहे थे, उनको भी अब 2 महीने की वेटिंग मिल रही है.

गाड़ियों की बंपर बिक्री : ईटीवी भारत से बातचीत में प्राइम महिंद्रा के सेल्स मैनेजर देवेंद्र अधाना ने बताया कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है जिससे गाड़ियां काफी सस्ती हुई है. ऊपर से फेस्टिवल सीजन आते ही गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है. हमें जो ऊपर से गाड़ियां जल्दी मिलती थी उसमें भी अब डेढ़ महीने का वेटिंग मिल रहा है. ऐसे में कस्टमर को भी गाड़ियों में वेटिंग मिल रही है और ये वेटिंग लगभग 2 महीने तक की है. ये हाल महिंद्रा के साथ-साथ पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है क्योंकि इस बार बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. गाड़ियों की बिक्री में लगभग 35% तक की वृद्धि आई है. कई कस्टमर सोच रहे थे कि दिवाली के मौके पर अपनी गाड़ी घर ले जाएंगे लेकिन वो जब बुकिंग करवाने आ रहे हैं तो वे भी वेटिंग की परेशानी झेल रहे हैं.

फरीदाबाद में कारों की बंपर सेल (Etv Bharat)

डेढ़ से 2 महीने की वेटिंग : वहीं प्राइम महिंद्रा के दूसरे सेल्समैन नील प्रेम ने बताया कि हमारी महिंद्रा की गाड़ी पहले हैंड टू हैंड लोगों को मिल जाती थी लेकिन अब उसमें भी डेढ़ से 2 महीने का वेटिंग आ रहा है. मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है. ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसे में हमारे यहां क्वेरी भी ज्यादा बढ़ गई है. कस्टमर आते हैं पूछताछ करने के लिए और गाड़ियां भी बुक करवा रहे हैं और सबका सपना होता है कि किसी फेस्टिवल के मौके पर गाड़ी ले जाएं. हमारे पास गाड़ियों का स्टॉक अभी नहीं है. डिमांड बढ़ गई है. कस्टमर भी ज्यादा आ रहे हैं और गाड़ियों की ज्यादा सेल हो रही है, इसीलिए ज्यादा वेटिंग भी देखने को मिल रही है. शादियों के सीजन में भी गाड़ियों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर ज्यादा वेटिंग देखने को मिलेगी.