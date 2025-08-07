फरीदाबाद: फरीदाबाद का अनंगपुर गांव पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है. इस गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम और वन विभाग ने तोड़फोड़ की थी. इसके बाद गांव वालों के जमकर विरोध किया. गांव वालों के विरोध के बाद सभी दलों ने मिलकर गांव में महापंचायत का भी आयोजन किया. इस गांव को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत हो रही है. वहीं, दूसरी ओर इस गांव की बेटी इतिहास रचने जा रही है. गांव की बेटी मानसी ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालीफाई कर लिया है. अब वो वर्ल्ड चैंपियनशीप में देश के लिए गोल्ड लाने की तैयारी कर रही है.

कौन है मानसी भड़ाना: मानसी भड़ाना एक रेसलर है, जो कि फरीदाबाद के अनंगपुर गांव की रहने वाली है. मानसी भड़ाना ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालीफाई कर लिया है. अब मानसी विदेश की धरती पर जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने के लिए तैयारी कर रही है. मानसी ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने कोच जगरूप राठी, नेहा राठी और अपने पूरे परिवार को दिया है. वहीं, इस उपलब्धि के बाद गांव वाले मानसी के घर आकर बधाईयां दे रहे हैं.

फरीदाबाद की मानसी भड़ाना ने किया अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालीफाई (ETV Bharat)

वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का सपना: ईटीवी भारत ने मानसी और उनके परिवार से बातचीत की. बातचीत के दौरान मानसी भड़ाना ने कहा कि मेरे कोच, मेरे परिवार और मेरे गांव का आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं. हालांकि इससे पहले मैं कई नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में मेडल ला चुकी हूं. फिलहाल मेरे लिए अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के रेसलिंग में अपने देश के लिए गोल्ड लेकर आना, बड़ी चुनौती है. इसके लिए में लगातार मेहनत कर रही हूं.

बुल्गारिया में फाइनल मैच: मानसी ने आगे बताया कि मेरे पूरे परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है. मेरे अकादमी के सभी गुरु का मुझे पूरा सपोर्ट है. खास तौर पर जगरूप राठी और नेहा राठी, सोनिया मोर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है. इनके सपोर्ट से ही मैं यहां तक पहुंची हूं. मेरे परिवार वालों ने बेटा-बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया. मैं देश के लिए गोल्ड जरूर लेकर आऊंगी, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूं.मेरा सपना ओलंपिक में अपने देश को गोल्ड दिलाना है. फिलहाल इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं. हालांकि अभी क्वालीफाई अराउंड था, जहां पर मैंने क्वालीफाई किया है, लेकिन अब फाइनल मैच 19 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिणी-पूर्व यूरोप में स्थित बुल्गारिया में होनी है.

फरीदाबाद की रेसलर मानसी भड़ाना (ETV Bharat)

मां बोली- "शुरू से मेहनती है बेटी": रेसलर मानसी भड़ाना की मां प्रीति भड़ाना ने बताया कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा मेहनती है. बहुत प्रैक्टिस करती है. हर मां-बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अपने परिवार गांव का नाम रोशन करें. मेरी बेटी भी कर रही है. मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी बेटी पक्का गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आएगी. मेरी बेटी शुरू से ही मेहनती है. चाहे पढ़ाई में हो, चाहे रेसलिंग हो. हालांकि जब वो बाहर जाती है तो थोड़ा डर लगा रहता है.

पिता बोले- "गर्व है अपनी बिटिया पर": मानसी भड़ाना के पिता अनिल भड़ाना ने कहा कि मेरी बेटी शुरू से ही मेहनती है. पूरे परिवार को बेटी पर गर्व है. मुझे उम्मीद है कि इस बार बिटिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर आएगी.

फरीदाबाद की रेसलर मानसी भड़ाना को आशीर्वाद देते घरवाले (ETV Bharat)

चाचा बोले- "पक्का है उसका इस बार गोल्ड लाना": मानसी के चाचा शिव कुमार ने कहा कि बिटिया वह काम कर चुकी है जो आज तक गांव में बेटा नहीं कर पाया. मुझे बेटी पर गर्व है. मानसी ने गांव, परिवार का नाम रोशन किया है. अभी तक मानसी ने बहुत सारे मेडल लाए हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी पक्का गोल्ड लेकर आएगी. क्योंकि उनके कोच का पूरा सपोर्ट रहा है. बिना कोच का बच्चा सफल नहीं हो पता है. यही वजह है कि बिटिया गांव का नाम रोशन कर रही है और आगे भी करेगी.

"अगर सुविधा होती तो और भी बेटियां आगे जाती": गांव के नाम पर सियासत का दर्द और बेटी की सफलता की खुशी मानसी के दादा के चेहरे पर साफ नजर आई. मानसी के दादा भोली भड़ाना ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि मेरी पोती देश के लिए खेलने जा रही है. मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात है. हालांकि गांव की बात करें तो गांव में खेल का स्टेडियम नहीं है, जहां और बच्चे ट्रेनिंग ले सकें. यह हमारे गांव की पहली बेटी है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही है. अगर यहां सुविधा होती तो 10 से ज्यादा बेटियां आगे जाकर देश का नाम रोशन करती.

फरीदाबाद की रेसलर मानसी भड़ाना दादी के साथ (ETV Bharat)

"सरकार की ओर से नहीं मिल रहा सपोर्ट": मानसी के दादा ने आगे कहा कि यहां की बेटियां काफी होशियार है. हमारे गांव की बेटियां फौज में है. अन्य सरकारी नौकरियों में है. हमारे गांव को सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा, वरना हमारी बेटियां और भी आगे जा सकती है. इस गांव की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, जो मेरा घर है, उसको भी सरकार कहती है कि यह फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, जबकि मेरे पूर्वजों ने इस घर को बनाया था. ऐसे में सरकार को चाहिए कि हमारी मदद करें. ताकि और भी बच्चे इस गांव से आगे निकल सके और देश-विदेश में अपना नाम रोशन कर सके.

गांव की महिलाएं आईं आशीर्वाद देने: मानसी की दादी ने कहा कि मुझे गर्व है अपनी बेटी पर. हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी गोल्ड जीत कर आएगी और हमारा नाम रोशन करेगी. वहीं, गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी मानसी को आशीर्वाद देने पहुंची थी. उन्होंने बताया कि हमारे गांव के लिए खुशी की बात है की बेटी विदेश में जाकर गोल्ड मेडल लेकर आएगी. हम आशीर्वाद देने मानसी के घर आये हैं.

दिल्ली से बधाई देने पहुंचे पिता के दोस्त: वहीं, दिल्ली से मानसी भड़ाना को आशीर्वाद देने आए उसके पिता के दोस्त सोनू और विकास ने बताया कि मानसी अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने गांव का भी नाम रोशन कर रही है. आगे जाकर ओलंपिक में भी मानसी गोल्ड लेकर आएगी. हमें उस पर पूरा भरोसा है. हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालीफाई के बारे में जब हमने सुना तो हम मानसी को आशीर्वाद देने उनके गांव अनंगपुर पहुंच गए. इस बार मानसी पक्का गोल्ड लेकर आएगी और अपने गांव के साथ-साथ जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेगी.

अब तक जीत चुकी कई मेडल: मानसी भड़ाना ने 19 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप के अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल भी मानसी भड़ाना ने जीता है.

