फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता में सुधार, बीते साल के मुकाबले हुई साफ, केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के सर्वे में मिला 19 वां स्थान
स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. 2025 के केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के सर्वेक्षण में 19वां स्थान मिला है.
Published : September 11, 2025 at 10:39 AM IST
फरीदाबाद: स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता में सुधार से लोगों को हल्की राहत मिली है. केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के 2025 सर्वे में फरीदाबाद को 19 वां स्थान मिला है. जबकि पिछले साल फरीदाबाद को 21वां स्थान मिला था. यानी बीते साल के मुकाबले इस साल वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो गया है. लोगों में आस जगी है कि जिले की वायु गुणवत्ता में आने वाले समय में और ज्यादा सुधार किया जा सकता है.
बता दें कि हर साल वायु की गुणवत्ता को लेकर देश भर के 10 लाख से ज्यादा संख्या वाले शहर को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है. यह सर्वेक्षण नवंबर से जनवरी के बीच होता है. जिसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की जाती है. जिससे पता लगता है कि किस शहर की हवा कितनी खराब है. इसी को लेकर फरीदाबाद शहर को भी कई सालों से सर्वेक्षण में शामिल किया जा रहा है.
पहले 47वें स्थान पर था जिला: 2023 की बात करें तो फरीदाबाद 47वें स्थान पर रहा. जिसके बाद इस दिशा में और ज्यादा कार्य किया गया. यही वजह है कि 2024 में यह रैंक 21 पर आ गया. लेकिन 2025 की रिपोर्ट की बात करें तो फरीदाबाद को 171.7 का स्कोर दिया गया है. इसके मुताबिक फरीदाबाद इस साल 19वें स्थान पर आ गया है.
नगर निगम की मुहिम लाई रंग: बता दें कि शुद्ध वायु को लेकर नगर निगम द्वारा पहले से ही पहल की जा रही है. जिसमें मुख्य तौर पर स्वीपिंग मशीन एंटी स्मोक गन से वायु को स्वच्छ किया जाता है. इसके अलावा, जिले की सड़कों पर समय-समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है. ताकि धूल मिट्टी सड़कों पर न उड़े. इसके अलावा, कूड़ा जलाने को लेकर भी नगर निगम द्वारा चालान किए जाते हैं. हालांकि वायु की गुणवत्ता सुधार के लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. जिसका नतीजा यह रहा है कि जिले की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.
कई प्रयासों के बाद हो रहा सुधार: सर्दी के मौसम में शहर की हवा जहरीली हो जाती है. जिसकी वजह से शहर में ग्रेप तक लागू करना पड़ जाता है. स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी जाती है. हालांकि स्वच्छ पर्यावरण को लेकर की तरह की मुहिम भी नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है. जिसमें मुख्य रूप से पौधारोपण कार्यक्रम है, शहर भर में लाखों पौधे लगाए गए हैं. इसके अलावा, पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों के चालान भी किए जाते हैं. पेड़-पौधे पर पानी का छिड़काव किया जाता है. सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है.
करोड़ों रुपये खर्च हुए: नगर निगम की मुहिम और कड़े प्रयासों की वजह से शहर की हवा में कुछ सुधार हो पाया है. 2024-25 में नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत 33 करोड़ रुपये का बजट भी नगर निगम को मिला था. ताकि करोड़ों रुपये फरीदाबाद की बढ़ते हुए पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए लगाया जाए. नगर निगम भी इसी दिशा में काम कर रही है. जिसका परिणाम भी आज जनता के सामने हैं.
"स्थानीय नागरिकों की रही अहम भूमिका": वहीं, फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी ने कहा कि "इस उपलब्धि पर शहर वासियों को मैं बधाई देती हूं. यह सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की वजह से मिल पाई है. शहरवासी भी नगर निगम के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. जिसमें मुख्य रूप से पौधारोपण है, इस साल भी हमने जिले में लाखों पौधे लगाए हैं. शहरवासी अगर इसी तरह से आगे भी सहयोग करते रहे तो निश्चित ही फरीदाबाद को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनकर उभरेगा."
"टॉप 10 में आना लक्ष्य": वहीं, डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि "शहर वासी के सहयोग से ही वायु की गुणवत्ता में सुधार हो पाया है. आगे भी शहर वासी इसी तरह से सहयोग करते रहे, तो हम देशवासियों के साथ मिलकर वायु की गुणवत्ता में और सुधार ला सकते हैं. हालांकि वायु गुणवत्ता को लेकर नगर निगम के पास कई ऐसे प्रोग्राम है, जिसके ऊपर काम चल रहा है. हमारा लक्ष्य है कि अगले साल सर्वेक्षण में हम टॉप टेन में आए."
ये भी पढ़ें: विश्व शांति, करुणा और मानवता के लिए मिलेगा साईं बाबा पीस अवार्ड, अमेरिका में एक कार्यक्रम में हुई घोषणा
ये भी पढ़ें: रेवाड़ी की सड़क पर मछली ही मछली, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी, लाखों रुपए का नुकसान