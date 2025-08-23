चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में वाहनों के स्पेशल नंबरों का क्रेज देश भर में किसी से छिपा नहीं है. यही कारण है कि जब कभी रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) चंडीगढ़ द्वारा शहर से रजिस्टर्ड गाड़ियों के वीआईपी नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो ना केवल RLA में पूछताछ के लिए लोगों की भीड़ लगती है, बल्कि पसंदीदा नंबरों के इच्छुक लोग ऑनलाइन ऑक्शन (ई-ऑक्शन) के लिए विभाग की वेबसाइट पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं.

चंडीगढ़ में फैंसी नंबरों की नीलामी: अब वर्ष 2025 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. हैरत की बात ये है कि केवल चंद नंबरों से RLA ने इस बार 4 करोड़ 08 लाख 85 हजार रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया है.

चंडीगढ़ में दिखा CH01-DA नंबर का क्रेज: पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ ने हाल ही में फैंसी और पसंदीदा वाहन पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी आयोजित की थी. जिसमें एक नया रिकॉर्ड बना है. 19 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक चली इस नीलामी में नई सीरीज़ "CH01-DA" के नंबर 0001 से 9999 तक, इसके अलावा पिछली सीरीज़ के बचे हुए विशेष नंबरों को भी शामिल किया था.

577 नंबरों की नीलामी से ₹4 करोड़ से अधिक का राजस्व: चार दिनों तक चली इस नीलामी में कुल 577 पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक नीलाम किए गए. इसके ज़रिए प्रशासन को कुल ₹4,08,85,000 की कमाई हुई. ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है, जो चंडीगढ़ में किसी फैंसी नंबर की नीलामी से प्राप्त हुई है.

CH01DA0001 सबसे महंगे में बिका: इस नीलामी में कुछ नंबरों की बोली ने सबका ध्यान खींचा. खासकर "CH01DA0001" नंबर की बात करें, तो इसकी बोली ₹36,43,000 तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ऊंची बोली रही. इसके अलावा अन्य प्रमुख नंबरों की कीमतें इस प्रकार रहीं-

नंबर प्लेट बोली CH01DA0001 ₹36,43,000 CH01DA0003 ₹17,84,000 CH01DA0009 ₹16,82,000 CH01DA0005 ₹16,51,000 CH01DA0007 ₹16,50,000 CH01DA0002 ₹13,80,000 CH01DA9999 ₹10,25,000

