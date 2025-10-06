ETV Bharat / state

दुबई मॉल की लिफ्ट में 35 मिनट तक फंसे रहे एक्टर गुलशन पांडे, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के आरडीसी इलाके में स्थित दुबई मॉल में उस वक्त एक अजीब लेकिन दिलचस्प स्थिति बन गई जब मशहूर टीवी एक्टर गुलशन पांडे करीब 35 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे. वे यहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम तक पहुंचने से पहले ही लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई. उनके साथ कुछ सहयोगी व अन्य लोग भी लिफ्ट के अंदर मौजूद थे. 35 मिनट बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अलग रहा, वह गुलशन पांडे का ह्यूमर और सकारात्मक अंदाज था. जहां आम तौर पर लोग ऐसी स्थिति में घबराने लगते हैं, वहीं गुलशन पांडे ने इस पल को मनोरंजन में बदल दिया. गुलशन पांडे का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में गुलशन मुस्कुराते हुए कहते दिख रहे हैं कि आपने जिंदगी में बहुत तरीके से मजे लिए होंगे, लेकिन आज वाला मजा सबसे अलग है. क्योंकि हम सब लिफ्ट में फंसे हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि लिफ्ट में कांग्रेस और बीजेपी वाले सब हैं, बस कमी है आम आदमी पार्टी की. अरविंद केजरीवाल जी, जहां से भी सुन रहे हों, यहां आ जाइए, क्योंकि लिफ्ट में सब आम आदमी हैं और आप ही एक ऐसे आम आदमी हैं जो खास आस आदमी हैं. लिफ्ट में फंसे सभी आठ लोग इस स्थिति को हंसी-मजाक के जरिए सहज बनाने की कोशिश करते दिखे.

एक्टर गुलशन पांडे का लोग उनकी हाजिरजवाबी और सकारात्मक सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर हर कोई मुसीबत को ऐसे ले, तो जिंदगी आसान हो जाए. वहीं कुछ लोग गुलशन पांडे के इस वीडियो आज के राजनीतिक माहौल पर एक हल्का-फुल्का व्यंग्य भी बता रहे हैं. मॉल प्रबंधन के मुताबिक लिफ्ट तकनीकी खराबी के चलते रुक गई थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई कर सभी को बाहर निकाल लिया था.