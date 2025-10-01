दिल्ली की रामलीला मंच पर मणिपुर का जलवा, लोक कलाकारों ने बांधा समां
मणिपुर के प्रसिद्ध फोक आर्टिस्ट सलाम खोइबा सिंह और उनकी टीम ने पारंपरिक नृत्य और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियों दर्शक हुए खुश.
Published : October 1, 2025 at 9:42 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी की एक रामलीला इस बार केवल धार्मिक मंचन तक सीमित नहीं रही, बल्कि मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया. मणिपुर के प्रसिद्ध फोक आर्टिस्ट सलाम खोइबा सिंह और उनकी टीम ने पारंपरिक नृत्य और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियों से मंच पर ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक रोमांचित हो उठे.
31 वर्षीय सलाम खोइबा सिंह पिछले 20 वर्षों से मणिपुरी फोक डांस से जुड़े हैं और अब तक न सिर्फ भारत, बल्कि दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक जैसे देशों में भी अपनी परंपरा का परचम लहरा चुके हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा, "मेरी कोशिश है कि मणिपुर की सांस्कृतिक झलक सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंचे"
अनोखी प्रस्तुतियां
मंच पर टीम ने एक से बढ़कर एक पारंपरिक प्रस्तुतियां दीं. सबसे पहले पेश हुआ लाठी संतुलन, जो मणिपुर का लोकप्रिय मार्शल आर्ट है. कलाकारों ने बांस की छड़ियों और लकड़ी के लट्ठे पर ताल मिलाकर ऐसी कलाबाजी दिखाई कि दर्शक दंग रह गए. इसके बाद पेश हुआ ढोल चोलोम (ढोल नृत्य) जो खासतौर पर होली के अवसर पर किया जाता है. ढोल की तेज लय और कलाकारों की ऊंची छलांगों ने मंच को जीवंत कर दिया.
सबसे रोमांचक प्रस्तुति रही “अंधा होकर काटना”, जिसमें कलाकारों ने आंखों पर आटे की लोई और पट्टी बांधकर तलवार से खीरे को चीर दिखाया, इस करतब को देखकर दर्शकों की सांसें थम गईं.
सांस्कृतिक विविधता का संदेश
सलाम सिंह की टीम की प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि भारत की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता में है. रामलीला के मंच से मणिपुर के लोक नृत्य का प्रदर्शन न सिर्फ परंपरा को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि युवाओं तक यह संदेश भी पहुंचाता है कि कला और संस्कृति ही भारत की वह धरोहर है, जो उसे वैश्विक मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाती है.
रामलीला कमेटी के प्रधान यतेंद्र गुप्ता ने कहा, "रामलीला सिर्फ धार्मिक मंचन का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं को संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का अवसर भी है. इस बार हमने मंच मणिपुर की लोककला को समर्पित किया ताकि नई पीढ़ी भारत की विविधता और समृद्ध परंपरा को समझ सके."
वहीं, कमेटी सदस्य चंचल गुप्ता ने कहा, "आज की युवा पीढ़ी के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत के हर राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है. मणिपुर का फोक डांस मंच से देखना बच्चों और युवाओं के लिए बेहद यादगार साबित हुआ."
ये भी पढ़ें :