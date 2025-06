ETV Bharat / state

चाय वाले बाबा का गजब क्रेज, चाय पीने से ज्यादा इन्हें देखने के लिए लगता है जमघट - FAMOUS CHAI WALE BABA INDORE

जैसे चाय में जादू घोल देते हैं चाय वाले बाबा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:35 AM IST 3 Min Read

इंदौर (सिद्धार्थ माछीवाल) : शहर के फेमस फूड ज्वाइंट्स के साथ अब इंदौर की स्टाइलिश चाय भी फेमस हो रही है. वजह हैं चाय वाले बाबा, जिन्हें लोग 'राजस्थानी चाय वाले बाबा' भी पुकारते हैं. इनका चाय बनाने और पिलाने का अंदाज कुछ ऐसा है कि दूर-दूर से लोग यहां चाय पीने पहुंचते हैं. या यूं कहें कि चाय पीने से ज्यादा इनका स्टाइल देखने पहुंचते हैं. करीब 4 साल से चाय वाले बाबा हिमांशु व्यास सराफा के पास अपनी चाय और स्टाइल से लोगों को दीवाना बना रहे हैं. वहीं, अब उनका ये स्टाइल सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है. हिमांशु का अंदाज देखते रह जाते हैं लोग (Etv Bharat) चाय में जादू घोल देते हैं चाय वाले बाबा चाय वाले बाबा हिमांशु का अंदाज कुछ ऐसा है कि रास्ते से गुजरने वाले लोग भी उन्हें चाय बनाता देख ठहर जाते हैं. देव धर्मराज टी स्टॉल नाम की एक छोटी सी दुकान के बाहर हिमांशु चाय को एक बर्तन से दूसरे में उछालकर फेंटते हैं. इस दौरान चाय करीब 4 से 5 फीट ऊंचाई से दूसरे बर्तन में गिरती है. इसके साथ हिमांशु इसमें अदरक, इलाइची के साथ मानो जादू सा घोल देते हैं.

Last Updated : June 24, 2025 at 11:35 AM IST