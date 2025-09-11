ETV Bharat / state

बिहार की मशहूर लोकगायिका बनीं सिंगल मदर, जर्मनी के स्पर्म बैंक से मिली मदद.. बेटे को दिया जन्म

जर्मनी के स्पर्म बैंक से मिली मदद: देवी का यह निर्णय उनके साहस और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है. सात साल पहले भी उन्होंने मां बनने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो सका. इस बार, देवी ने IVF (आधुनिक प्रजनन पद्धति) का सहारा लिया और जर्मनी के स्पर्म बैंक से मदद ली. इसके साथ ही देवी का सपना पूरा हुआ और उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. इस कदम के लिए देवी को परिवार और करीबी रिश्तेदारों से पूरा समर्थन मिला.

निर्भीक कलाकार की पहचान: देवी भोजपुरी संगीत जगत की एक निर्भीक और सच्चाई पर टिके रहने वाली कलाकार हैं. उनका संगीत ना सिर्फ मनोरंजन का साधन बनता है, बल्कि उन्होंने भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता का भी विरोध किया है. देवी हमेशा कहती रही हैं कि भोजपुरी सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और अस्मिता की पहचान है. उन्होंने पारंपरिक लोकगीतों को मंच पर लाकर और अश्लील गीतों से दूरी बनाकर भोजपुरी संगीत को एक नई दिशा दी है.

ऋषिकेश में बेटे को दिया जन्म: ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में यह प्रसव 9 सितंबर को हुआ, जो पूरी तरह से सफल रहा और अब मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. देवी ने इस खुशी को सोशल मीडिया पर साझा किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की बात कही.

पटना: भोजपुरी लोकसंगीत की प्रसिद्ध गायिका देवी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है. उन्होंने बिना शादी के मां बनने का साहसिक निर्णय लिया और आधुनिक चिकित्सा तकनीक की मदद से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया.

शादी का बंधन नहीं, मातृत्व का अधिकार: देवी का मानना है कि शादी मातृत्व का एकमात्र रास्ता नहीं है. अगर महिला मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है और जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखती है, तो उसे मातृत्व का अधिकार मिलना चाहिए. देवी ने अपने इस फैसले से यह संदेश दिया कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का पूरा हक है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन.

सोशल मीडिया पर बधाई और समर्थन: देवी ने जब इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा किया, तो उनके पोस्ट पर बधाईयों की बाढ़ आ गई. फैंस और शुभचिंतक देवी के इस साहसिक कदम को लेकर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. साथ ही लोग उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं. उनके निर्णय की तारीफ करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि समाज में बदलाव लाने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है.

समाज में बदलाव की आवश्यकता: भोजपुरी समाज आमतौर पर अपनी पारंपरिक सोच और परंपराओं के लिए पहचाना जाता है. देवी का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब महिलाओं को अक्सर सामाजिक दबावों और पारंपरिक सोच का सामना करना पड़ता है. देवी ने साबित कर दिया कि एक महिला को अपनी जीवनशैली और मातृत्व के फैसले में किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना चाहिए. उनका यह कदम समाज में महिलाओं को अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की हिम्मत देगा.

नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा: देवी का यह साहसिक कदम महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. उन्होंने समाज में महिलाओं को यह दिखाया कि वे अपनी पहचान खुद गढ़ सकती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर. देवी के इस कदम से यह संदेश जाता है कि हर महिला को अपने जीवन के फैसले लेने का पूरा हक है, और वह अपने सपनों को साकार करने में किसी भी सामाजिक बंधन या दबाव का शिकार नहीं होनी चाहिए.

आईवीएफ तकनीक एक सशक्त विकल्प: आईवीएफ (इनविट्रो फर्टिलाइजेशन) एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और फिर भ्रूण को महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है. यह तकनीक उन जोड़ों या व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होती है, जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण में असमर्थ होते हैं. आईवीएफ के माध्यम से महिलाएं बिना किसी शारीरिक बाधा के मातृत्व का अनुभव कर सकती हैं, जैसा कि देवी ने किया.

ये भी पढ़ें-

देवी गायिकी में फिट हैं राजनीति में नहीं, शिक्षा और पॉपुलेशन को बताया गंभीर मुद्दा, देखें ईटीवी भारत से खास बातचीत