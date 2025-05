ETV Bharat / state

कोडरमा में अंधविश्वास का दंश झेल रहा परिवार, एसपी से जान बचाने की गुहार - CHILD DEATH IN KODERMA

कोडरमा: 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में एक ओर लोग अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहे हैं दूसरी ओर झारखंड के कोडरमा के ग्रामीण अंधविश्वास की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. अंधविश्वास के कारण यहां एक परिवार को दर-दर भटकना पड़ रहा है. कोडरमा थाना क्षेत्र के चांदेडीह में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दो भगतों(झाड़-फूंक करने वाले) की बात की वजह से एक परिवार का गांव में रहना मुश्किल हो गया है. जानकारी देते परिजन, पीड़ित और एसपी (Etv bharat) दरअसल पूरा मामला चार वर्षीय बच्चे के गड्ढे में गिरकर मौत से जुड़ा है. बच्चे की मौत 18 मई को हुई थी. परिजनों ने इसे दुर्घटना समझकर बच्चे के शव को दफना दिया. लेकिन तीन दिन बाद गांव के कुछ लोग मौत को हत्या बताकर इस मामले को तूल देने लगे. वहीं मामले को लेकर पंचायत की बैठक हुई. पंचायत की बैठक के बाद दो भगतों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि बच्चे की हत्या इंद्रदेव साव की मां की आत्मा ने की है. इंद्रदेव साव की मां को मरे 11 साल हो चुके हैं. इसके बाद से इंद्रदेव साव और उसके परिवार को ग्रामीणों की तरफ से धमकी मिल रही है. आलम यह है कि पिछले 20 तारीख से इंद्रदेव साव अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ छिपकर रहने को मजबूर है. पीड़ित इंद्रदेव साव इतना डरा हुआ है कि उसकी वापस गांव जाने की हिम्मत नहीं हो रही है. अब इंद्रदेव साव ने पुलिस से कार्रवाई के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है.

