प्लॉट, पिलर और सस्पेंस, जानिए रामनगर में क्यों मचा है हंगामा?

रामनगर में प्लॉट तोड़ने का आरोप लगाकर धरने पर बैठा परिवार, सभासद और वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप, वन विभाग ने दिया ये जवाब

पीड़ित संजय शर्मा (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
रामनगर: गांधी जयंती के अवसर पर लखनपुर स्थित शहीद पार्क में पंपापुरी मोहल्ला के कुछ लोग न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. स्थानीय निवासी संजय शर्मा और उनके परिजन समेत अन्य लोगों ने इलाके के सभासद और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है. उधर, पीड़ित के आरोपों पर वन विभाग का जवाब आया है.

दरअसल, स्थानीय निवासी संजय शर्मा का आरोप है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक महिला से एक प्लॉट खरीदा था. उनका कहना है कि पंपापुरी में करीब 90 फीसदी लोगों ने इसी परिवार से प्लॉट खरीदे हैं. सभी ने एक समान प्रक्रिया अपनाते हुए स्टांप पेपर पर ही खरीदारी की है. उनका आरोप है कि बावजूद इसके केवल उनके प्लॉट पर लगे पिलर और तारबाड़ को वन विभाग ने तोड़ दिया. जबकि, अन्य लोगों के प्लॉट को बचा लिया गया.

पीड़ित का आरोप, वन विभाग का जवाब (वीडियो- ETV Bharat)

संजय शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप: संजय शर्मा का आरोप है कि यह कार्रवाई सभासद और कुछ लोगों की मिलीभगत से द्वेष भावना के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि यदि सभी ने एक ही तरीके से प्लॉट खरीदा है तो केवल उनके साथ ही कार्रवाई क्यों हुई? या तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई हो या फिर उनका प्लॉट वापस उन्हें सौंपा जाए. उनका कहना था कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, सभी पर एक समान कानून लागू होना चाहिए.

पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया कि उनके घर के सामने जो रास्ता नगर पालिका ने बनाया है, उसे गेट लगाकर और जाल डालकर बंद करने की कोशिश की जा रही है. इससे आम लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है. संजय शर्मा ने इसे नागरिक अधिकारों का हनन बताया. उन्होंने कहा कि सड़क सभी की संपत्ति है, जिसे कोई भी निजी तौर पर बंद नहीं कर सकता.

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़कों पर वाहन पार्किंग न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यदि मोहल्ले में पार्किंग स्थल ही बंद कर दिए जाएं तो स्थानीय निवासी अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करेंगे? उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने और सभी नागरिकों को न्याय देने की अपील प्रशासन से की.

वहीं, धरने में शामिल स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वे आमरण अनशन जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे. जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और वन विभाग की होगी. वहीं, मामले में रामनगर वन प्रभाग के रेंजर शेखर तिवारी ने आरोपों से इनकार किया है.

"वन विभाग ने किसी वैध प्लॉट को नहीं तोड़ा है. केवल वन भूमि पर गाड़े गए अवैध पिलर हटाए गए हैं."- शेखर तिवारी, रेंजर, रामनगर वन प्रभाग

