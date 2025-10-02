ETV Bharat / state

प्लॉट, पिलर और सस्पेंस, जानिए रामनगर में क्यों मचा है हंगामा?

रामनगर: गांधी जयंती के अवसर पर लखनपुर स्थित शहीद पार्क में पंपापुरी मोहल्ला के कुछ लोग न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. स्थानीय निवासी संजय शर्मा और उनके परिजन समेत अन्य लोगों ने इलाके के सभासद और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है. उधर, पीड़ित के आरोपों पर वन विभाग का जवाब आया है.

दरअसल, स्थानीय निवासी संजय शर्मा का आरोप है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक महिला से एक प्लॉट खरीदा था. उनका कहना है कि पंपापुरी में करीब 90 फीसदी लोगों ने इसी परिवार से प्लॉट खरीदे हैं. सभी ने एक समान प्रक्रिया अपनाते हुए स्टांप पेपर पर ही खरीदारी की है. उनका आरोप है कि बावजूद इसके केवल उनके प्लॉट पर लगे पिलर और तारबाड़ को वन विभाग ने तोड़ दिया. जबकि, अन्य लोगों के प्लॉट को बचा लिया गया.

पीड़ित का आरोप, वन विभाग का जवाब (वीडियो- ETV Bharat)

संजय शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप: संजय शर्मा का आरोप है कि यह कार्रवाई सभासद और कुछ लोगों की मिलीभगत से द्वेष भावना के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि यदि सभी ने एक ही तरीके से प्लॉट खरीदा है तो केवल उनके साथ ही कार्रवाई क्यों हुई? या तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई हो या फिर उनका प्लॉट वापस उन्हें सौंपा जाए. उनका कहना था कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, सभी पर एक समान कानून लागू होना चाहिए.