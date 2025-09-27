रास्ते के विवाद में अटक गया अंतिम संस्कार, 24 घंटे से शव रखकर धरने पर बैठे परिजन
सिकंदरा थानाधिकारी दोनों पक्षों की समझाइश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका.
Published : September 27, 2025 at 11:18 AM IST
दौसा : जिले के सिकंदरा थाना इलाके के पीलवा गांव में शुक्रवार को रास्ते को लेकर शुरू हुए विवाद में अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं. गांव के मुन्नालाल की मौत के बाद परिजन शव लेकर श्मशान पहुंचे, लेकिन रास्ता बंद होने से अंतिम संस्कार नहीं हो सका. अब हालात ये हैं कि बीते 24 घंटे से शव सड़क पर पड़ा है और परिजन गुस्से में धरने पर बैठे हैं.
सिकंदरा थाना प्रभारी अशोक चौधरी सहित मानपुर डीएसपी दीपक मीना खुद मौके पर मौजूद हैं. लगातार दोनों पक्षों से समझाइश की कोशिश हो रही है, लेकिन किसी नतीजे पर बात नहीं पहुंची. सिकंदरा थाना प्रभारी चौधरी ने कहा कि परिजन अपनी मांग पर अड़े हैं, जबकि दूसरा पक्ष कोर्ट का हवाला दे रहा है. ऐसे में प्रशासन सिर्फ माहौल बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है.
पढे़ं. 27 दिन बाद कब्र से निकाला शव, मृतक के बेटे ने लगाया 12 लोगों पर हत्या का आरोप
रास्ता विवाद ने रोका अंतिम सफर : पीलवा गांव में श्मशान भूमि तक जाने वाला रास्ता खातेदारी जमीन से होकर गुजरता है. यही विवाद की जड़ है. एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने हैं. थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने बताया कि एक पक्ष चाहता है कि श्मशान तक जाने का स्थायी रास्ता अलॉट किया जाए. उनका कहना है कि हम दूसरे पक्ष को जमीन के बदले जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जब तक रास्ते का स्थाई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. दूसरा पक्ष साफ इनकार कर रहा है.
उनका कहना है कि मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में प्रशासन या कोई भी पंचायत बीच में नहीं आ सकती, जो फैसला कोर्ट देगा, वही मान्य होगा, यही उनकी जिद है. परिजनों का कहना है कि आज मुन्नालाल का शव अटका है, कल किसी और का होगा. स्थायी रास्ता अभी नहीं मिला तो ये विवाद हर मौत पर दोहराया जाएगा.