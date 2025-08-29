ETV Bharat / state

रूपारेल नदी की पुलिया पार करते बाइक सवार परिवार बहा, तीन को बचाया, मां-बेटी की तलाश जारी - FAMILY SWEPT AWAY IN RIVER

चित्तौड़गढ़ की रूपारेल नदी की पुलिया पार करते समय एक बाइक सवार परिवार तेज पानी के बहाव में बह गया.

Bike riding family swept away in river
बाइक सवार परिवार नदी में बहा (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 7:16 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच नदी-नालों का उफान अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है. राशमी थाना इलाके में तीन दिन पहले बनास नदी में हुए भीषण हादसे के बाद शुक्रवार को पारसोली थाना इलाके में एक और दर्दनाक घटना सामने आई. यहां रूपारेल नदी की पुलिया पार करने के दौरान बाइक सवार परिवार तेज बहाव में बह गया. ग्रामीणों की सतर्कता से तीन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन मां और मासूम बेटी अब भी लापता हैं.

ग्रामीणों ने रोका था, पर नहीं माना घीसुलाल: बेंगू वृताधिकारी अंजलि सिंह के अनुसार, ग्राम हाड़ा का खेड़ा निवासी घीसुलाल प्रजापति अपनी पत्नी मैना देवी और तीन बच्चों को बाइक पर बैठाकर रूपारेल नदी की पुलिया पार कर रहा था. इस दौरान ग्रामीणों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि शुक्रवार सुबह हुई बारिश से नदी उफान पर थी और पानी का बहाव बेहद तेज था. बावजूद इसके, घीसुलाल ने पुलिया पर बाइक आगे बढ़ाई. कुछ ही दूरी तय करने पर बाइक तेज धार की चपेट में आकर असंतुलित हो गई और नदी में गिर गई. देखते ही देखते पूरा परिवार पानी में बहने लगा. मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और घीसुलाल और उसके दो बच्चों को बचा लिया, लेकिन पत्नी मैना देवी और अबोध बच्ची नदी की तेज धार में बह गए.

राहत और बचाव कार्य: घटना की सूचना मिलते ही बेंगू वृताधिकारी अंजलि सिंह, पारसोली थानाधिकारी और उपखंड अधिकारी राहत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे. नदी में तेज उफान होने से खोजबीन में काफी मुश्किलें आईं. इसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया. देर शाम तक मां-बेटी का कोई सुराग नहीं लग पाया था और तलाशी अभियान जारी है. गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार रात को राशमी थाना क्षेत्र में बनास नदी में एक वैन बह गई थी, जिसमें नौ लोग सवार थे. ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से पांच लोगों को बचा लिया गया था. अगले दिन तीन शव बरामद हुए, जबकि एक बच्ची का शव शुक्रवार दोपहर तक भी नहीं मिल सका.

प्रशासन की अपील के बावजूद लापरवाही: जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने नदी-नालों को खतरनाक रूप से उफान पर ला दिया है. इसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को ही लोगों से सावधानी बरतने और जोखिम भरे रास्तों से बचने की अपील की थी. बावजूद इसके, लोगों की लापरवाही के चलते शुक्रवार को पारसोली की यह त्रासदी सामने आई. घटना के बाद हाड़ा का खेड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में गम का माहौल है. ग्रामीण लगातार नदी किनारे मां-बेटी की तलाश में जुटे हैं और प्रशासनिक टीमें भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं.

