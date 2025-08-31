जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट की ओर से रद्द किए जाने के बाद अब राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई. वहीं चयनित एसआई के परिजनों और अभिभावकों में मायूसी है. भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग लेकर रविवार को चयनित एसआई के परिजन और अभिभावकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया और सरकार से साथ देने की मांग की. चयनित एसआई के परिजनों ने कहा कि कुछ लोगों की गलती का खमियाजा 800 परिवार क्यों भुगते, इसलिए सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चयनित एसआई का साथ देना चाहिए.

शहीद स्मारक पर मायूसी भरा माहौल: शहीद स्मारक पर रविवार को चयनित एसआई के माता-पिता, भाई-बहन और पति- पत्नी अन्य रिश्तेदार बड़ी संख्या में आए. इन्होंने तख्तियां ले रखी थी, जिन पर एसआई परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग लिखी थी. किसी ने कहा कि उनका बेटा ही पूरे परिवार का खर्च चला रहा था तो किसी ने कहा कि बेटी ही परिवार पाल रही थी क्योंकि पिता नहीं थे. परिजन मायूस नजर आए. चयनित एसआई के कई परिजनों की बात करते हुए आंखें छलक आई.

यहां मौजूद गुंजन चारण ने बताया कि उसकी बड़ी बहन का एसआई भर्ती परीक्षा 2016 में भी चयन हुआ था, लेकिन फिजिकल क्लियर नहीं कर पाई. उसके बाद वो अन्य सरकारी नौकरी में चली गई, लेकिन वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में चयन हो गया तो पुरानी नौकरी से रिजाइन कर दिया. अब हाईकोर्ट ने 55 फर्जी लोगों की वजह से पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि योग्य होंगे तो दोबारा चुनकर आ जाओगे, लेकिन क्या इनका यही काम बचा है कि यह हर जगह घूमते रहें? क्या उनके परिवार बच्चे नहीं हैं? इनके मां-बाप की 70- 75 साल की उम्र हो गई है, अब यह लोग क्या धरना दे देते फिरेंगे?

चयनित शीतल बंजारा की मां मंजू देवी ने कहा कि बेटी का 2013 में टीचर भर्ती में चयन हुआ.10 साल टीचर रहने के बाद एसआई में चयन हुआ. पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी. अब सरकार कह रही है कि जो योग्य होंगे दोबारा चुनकर आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है, जो बच्चे 4 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं क्या वे दोबारा चुनकर आ जाएंगे. मंजू देवी ने कहा कि जो लोग दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को वापस नौकरी पर रखा जाना चाहिए.

मामले में हो रही सियासत : चयनित एसआई वंदना ने बताया कि 2021 में पेपर लीक का पता चल गया था, तब क्या सभी दल सो रहे थे, लेकिन अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम लोगों को इसमें घसीट रहे हैं. राजस्थान का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि थोड़े से फर्जी लोगों को ही पहचान नहीं पाया. अगर बॉर्डर के गांव में आतंकी घुसते हैं तो सेना पूरे गांव को नहीं मारती है, जो आतंकी होता है, उनको चुन-चुन कर मारती है. उन्होंने कहा कि ये लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि दोबारा से चुनकर आ जाओगे. किसी आईपीएस अफसर से इस्तीफा दिलवाएं और फिर दोबारा से एग्जाम दिलवाए वो सिपाही का भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा. हमारे ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं कर पाते हैं.

डबल बेंच में साथ दें सरकार : वंदना ने कहा कि भाजपा सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच में हमारा साथ देना चाहिए. अगर इस देश में लोकतंत्र और मौलिक अधिकार जिंदा है तो जरूर सरकार को इस पर सोचना चाहिए. उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाया कि हमने इस मामले में बेनीवाल से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने किसानों का मामला उठाया लेकिन किसानों ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैं आपका साथ क्यों दूं ? वंदना ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए डूब गए इसलिए रो रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की थी लेकिन जिन लोगों ने 20 लाख रुपए देकर पेपर लीक किए हैं वो आगे भी लीक नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है. राजस्थान में कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, लेकिन एसआई भर्ती को ही टारगेट किया गया.

पहले रद्द और अब रद्द नहीं की मांग: दिलचस्प है कि पहले एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लेकर रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने 128 दिन शहीद स्मारक पर धरना दिया था लेकिन अब भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद चयनित एसआई के परिवार और परिजन शहीद स्मारक पर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग लेकर धरना दे रहे हैं.