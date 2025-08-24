आजमगढ़ः एक खूंखार अपराधी जीवन भर जिन अपनों के लिए अपराध दर अपराध अंजाम देता रहा, उसके मरने पर उसके अपनों ने उससे किनारा कर लिया. अपनों ने अपराधी का शव तक लेने तक से इन्कार कर दिया. मजबूरी में पुलिस को इस खूंखार अपराधी का शव दाह संस्कार के लिए संस्था को सौंपना पड़ा. संस्था के पदाधिकारियों ने शव का दाह संस्कार कराया. ये कहानी अपराध के रास्ते पर चलने वाले उन अपराधियों के लिए नजीर है कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं उसका अंतिम हश्र कुछ ऐसा हो सकता है. चलिए, जानते हैं आजमगढ़ के एक लाख के इनामी अपराधी शंकर कनौजिया से जुड़ी इस 'अंतिम कहानी' के बारे में.

पैदा होते ही मां की मौत हो गई थी. रौनापार थाना क्षेत्र में हाजीपुर गांव के लालचंज कनौजिया के घर शंकर कनौजिया का जन्म हुआ था. उसके जन्म के छठवें दिन ही मां की मौत हो गई थी. इसके बाद शंकर मौसी के घर पर रहने लगा. वह तीन भाई व दो बहनों में सबसे छोटा था.

16 साल में पड़ा गलत संगत मेंः शंकर कनौजिया के बारे में कहा जाता है कि वह 16 साल की आयु से ही गलत संगत में पड़ गया था. इसे अपराध की दुनिया में उसका प्रवेश माना जा सकता है. 1999 से उसने छोटे-मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे.



2011 में पहला बड़ा अपराधः थाना दोहरीघाट में वर्ष 2011 में शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. शंकर ने लोडर वाहन को लूटने के लिए विन्ध्याचल पांडेय की बेरहमी से हत्या कर सिर काट लिया था. उसने पुलिस से बचने के लिए धड़ को घाघरा नदी में फेंक दिया था. इस मामले में उसके साथी अनिरुद्ध और अरविंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया था. शंकर फरार हो गया था. इसके बाद शंकर ने एक के बाद एक बड़े अपराध अंजाम देने शुरू कर दिए थे.

यूपी एसटीएफ ने एक लाख के इनामी शंकर कनौजिया को मार गिराया था. (etv bharat gfx)

शंकर ने महराजगंज निवासी ड्राइवर शैलेंद्र सिंह की हत्या कर धड़ को घर के पीछे दफना कर नमक डाल दिया था. उसका सिर काटकर बाइक से दूसरी जगह ले जाकर नदी में फेंक दिया था. उसकी पिकअप को साथी छांगुर को दे दिया था. वह नंबर प्लेट बदलकर उसे चलाता रहा था. इस हत्या के बाद शंकर का नाम यूपी के दुर्दांत अपराधियों के नाम में शामिल हो गया था.

कब दर्ज हुए थे मुकदमे: शंकर कनौजिया के खिलाफ आज़मगढ़ और मऊ जिलों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे. मऊ जिले में पहला मुकदमा 1999 में मारपीट का दर्ज हुआ. इसके बाद 2001 और 2002 में भी उस पर मामले पंजीकृत हुए. वर्ष 2008 में रौनापार थाने में उस पर दो मुकदमे दर्ज हुए. वर्ष 2011 में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उसी साल अपहरण, हत्या तथा लूट का मुकदमा दर्ज किया गया. 2024 में जीयनपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया.



पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था: शंकर के अपराधों की फेहरिस्त जब बढ़ी तो उस पर इनाम भी बढ़ता चला गया. उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. यूपी एसटीएफ ने शनिवार को एक मुठभेड़ में शंकर कनौजिया को मार गिराया. उसकी मौत से कई दहशतजदा परिवारों ने राहत की सांस ली.

पुलिस क्या बोली. (etv bharat gfx)



पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टमः एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. परिजनों को बुलाया गया था लेकिन वह आने में आनाकानी कर रहे थे. पुलिस के काफी बुलाने पर परिजन आए लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया.



पुलिस ने संस्था को सौंपा शवः पुलिस के मुताबिक जब शव मिलने पर परिजनों ने उसे स्वीकारने से साफ मना कर दिया. ऐसे में पुलिस ने शव को भारत रक्षा दल को सौंपा. देर रात संगठन के लोगों ने उसका दाह संस्कार कराया.

संस्था ने कराया शव का दाह संस्कार. (etv bharat gfx)

भारत रक्षा दल की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया ट्वीटः संगठन के पदाधिकारी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाप की कमाई करने वालों को सबक - इसीलिए कहा जाता कमाई के हिस्सेदार बहुत हैं, लेकिन पाप में भागीदारी कोई नही करता, इसने कमाई को कई लोगों पर खर्च किया होगा, उसी में से कोई आगे नहीं आया, गलत रास्ते की कमाई करने वालों के लिए यह अनुकरणीय है. एक लाख के इनामी बदमाश शंकर कन्नौजिया का भोर में एनकाउंटर हुआ, घर का कोई मृतक का दाह संस्कार के लिए नहीं आया. अभी भारत रक्षा दल परिवार के योद्धाओं ने इनकी मुक्ति के लिए इनका दाहसंस्कार किया. हम तो शव को शिव मानकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं .

