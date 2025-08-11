गोड्डा: पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत के बाद गोड्डा में सियासी पारा तेज हो गया है. वहीं मृतक सूर्या के परिजनों ने इसे फेक एनकाउंटर बताया है और राजनीतिक साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है. बता दें कि सोमवार को गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित धमनीपहाड़ के पास पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत हो गई है.

सूर्या हांसदा के परिजनों का बयान

सूर्या हांसदा की मां सूर्यमणी हांसदा (पूर्व जिला परिषद सदस्य) और पत्नी सुशीला हांसदा ने बताया कि सूर्या हांसदा को रविवार शाम 5 बजे देवघर जिला के मोहनपुर के नावाडीह गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. परिजनों के अनुसार उस समय सूर्या हांसदा की तबीयत बहुत खराब थी. उस हालात में वे पुलिस के चुंगल से भाग नहीं सकता था. ऐसे में एनकाउंटर की बात पूरी तरह से फर्जी है.

सूर्या हांसदा की मां, पत्नी और वकील और बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एनकाउंटर पर उठे सवाल

वहीं सूर्या हांसदा के वकील संजीव मिश्रा ने भी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश में सूर्या हांसदा की हत्या की गई है. संजीव मिश्रा ने बताया कि सूर्या हांसदा पर पूर्व से जो मामले चल रहे थे उनमें से ज्यादातर मामलों में वे बरी हो चुके थे. वर्तमान में उनपर जो भी आरोप हैं उसका अनुसंधान चल रहा था.

राज्य सरकार विरोधियों को कर रही टारगेटः अमित मंडल

वहीं मामले को लेकर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी बयान दिया है. अमित मंडल ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार बंगाल सरकार के मॉडल पर कार्य कर रही है. राज्य सरकार अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है. इसका उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को साजिश रचकर फंसाने का काम किया गया था.

