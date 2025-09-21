ETV Bharat / state

डेढ़ साल पहले लापता पहाड़ की बेटी की अब मिली मौत की खबर, न्याय के लिए चक्कर काट रहा परिवार

बेटी की मौत की जांच के लिए उत्तरकाशी से देहरादून पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे परिजन ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 21, 2025 at 10:26 PM IST 5 Min Read