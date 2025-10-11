ETV Bharat / state

करणी विहार में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, परिजनों ने परिचित पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप

पुलिस के अनुसार परिजनों ने मृतकों के पास मिले एक नोट के आधार पर एक परिचित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

Karni Vihar Police Station
पुलिस थाना करणी विहार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में एक परिवार के तीन लोगों के सामूहिक आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मौके पर पुलिस को एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एक परिचित पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है. घटना की जानकारी तब सामने आई जब शनिवार सुबह परिवार ने अपना गेट नहीं खोला. पुलिस के अनुसार कमरा नहीं खोलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने गेट तोड़कर देखा, तो तीनों के शव अंदर पड़े हुए थे.

करणी विहार थाना अधिकारी हवा सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक मकान में रहने वाले किराएदार कमरा नहीं खोल रहे हैं. काफी आवाज लगाने के बावजूद भी गेट नहीं खोलने पर मकान मालिक को अनहोनी होने के आशंका हुई. सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कमरे का गेट बजाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके बाद गेट का लॉक तोड़कर खोला गया. अंदर देखा तो तीनों के शव पड़े हुए थे. मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रूपेंद्र शर्मा, 58 वर्षीय सुशीला शर्मा और 32 वर्षीय पुलकित शर्मा के रूप में हुई है.

जयपुर में परिवार ने एक साथ लगाया मौत को गले (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बाड़मेर सुसाइड: मां ने बच्चे को पहले दुल्हन की तरह सजाया, फिर पूरे परिवार ने की आत्महत्या

थानाधिकारी ने बताया कि कमरे में एक टेबल पर अंग्रेजी में लिखा एक नोट भी बरामद हुआ. इसमें एक परिचित पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए. मौके पर मिले नोट के आधार पर परिजनों की ओर से करणी विहार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने तीनो शवों को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतक उपेंद्र शर्मा राजस्थान बैंक में अकाउंटेंट थे, जिन्होंने वीआरएस ले लिया था. उनकी पत्नी सुशील शर्मा गृहिणी थी. बेटा पुलकित शर्मा एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था. वे करणी विहार थाना इलाके में एक किराए के मकान में रह रहे थे.

