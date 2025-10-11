ETV Bharat / state

करणी विहार में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, परिजनों ने परिचित पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप

जयपुर: राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में एक परिवार के तीन लोगों के सामूहिक आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मौके पर पुलिस को एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एक परिचित पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है. घटना की जानकारी तब सामने आई जब शनिवार सुबह परिवार ने अपना गेट नहीं खोला. पुलिस के अनुसार कमरा नहीं खोलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने गेट तोड़कर देखा, तो तीनों के शव अंदर पड़े हुए थे.

करणी विहार थाना अधिकारी हवा सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक मकान में रहने वाले किराएदार कमरा नहीं खोल रहे हैं. काफी आवाज लगाने के बावजूद भी गेट नहीं खोलने पर मकान मालिक को अनहोनी होने के आशंका हुई. सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कमरे का गेट बजाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके बाद गेट का लॉक तोड़कर खोला गया. अंदर देखा तो तीनों के शव पड़े हुए थे. मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रूपेंद्र शर्मा, 58 वर्षीय सुशीला शर्मा और 32 वर्षीय पुलकित शर्मा के रूप में हुई है.