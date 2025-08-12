ETV Bharat / state

नैनीताल के हल्द्वानी में नाबालिग की हत्या के मामले पर परिजनों ने धरना देते हुए सीबीआई जांच की मांग की.

हल्द्वानी नाबालिग हत्याकांड (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 6:27 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी गौलापार में 10 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या का खुलासा होने के बाद भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. किशोर के परिजनों ने हत्याकांड में मुख्य आरोपी के अलावा भी अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है. जबकि पुलिस अन्य लोगों के शामिल होने की बात से इनकार कर रही है. पुलिस की जांच पर संदिग्धता जताते हुए परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी निखिल जोशी को रविवार 10 अगस्त को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया गया था. लेकिन हत्या में प्रयोग किया गया हथियार, पुलिस बरामद नहीं कर पाई थी. इस पर पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की और मंगलवार 12 अगस्त को आरोपी की निशानदेही पर हत्या में शामिल हथियार पाटल (दरांती) को आरोपी के घर में गेहूं के ट्रम से बरामद किया. पुलिस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है. पुलिस की जांच में अभी तक इस हत्याकांड में किसी अन्य के शामिल होना नहीं पाया गया है.

हल्द्वानी नाबालिग हत्याकांड में पुलिस कर रही जांच (VIDEO-ETV Bharat)

वहीं किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है लेकिन किशोर के परिजन इस खुलासे से अभी भी संतुष्ट नहीं हैं. मंगलवार को परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना दिया और राज्य सरकार से इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की. मृतक के पिता का कहना है कि इस हत्याकांड में आरोपी निखिल जोशी के परिवार वाले भी शामिल है. लेकिन पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है. ऐसे में पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए जिससे कि इस हत्याकांड की पूरी तरह से सच्चाई सामने आ सके.

परिवार वालों का कहना है कि 10 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की गई है. सिर और हाथ को काटकर टुकड़े-टुकड़े किए गए हैं. इस हत्या को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है. परिवार वालों ने चेतावनी दी है कि हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

ये है मामला: मूल रूप से उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाला मजदूर का 10 वर्षीय बेटा 4 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. पुलिस ने 5 अगस्त को पड़ोस के घर के पास से ही मृतक का धड़ बरामद किया था. जबकि 9 अगस्त को आरोपी के घर की गोशाला से सिर और एक हाथ बरामद किया था. आरोपी ने शव के सभी टुकड़ों को जमीन में दबा दिया था. पुलिस खुलासे में सामने आया था कि आरोपी ने सिर को जलाने का प्रयास किया था. लेकिन असफलता नहीं, जिसके बाद आरोपी ने अपनी ही गोशाला में गड्ढा कर सिर और हाथ को दफना दिया था. पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्यारोपी ने मासूम की गला घोंटकर हत्या करने के बाद सिर को धड़ से अलग किया था.

