6 साल के बच्चे की मौत: परिजनों का आरोप- कफ सिरप ने छीनी सांसें, जानिए पूरा मामला

6 वर्षीय अनस नाम का बच्चा था जो कि बुधवार को भर्ती हुआ था, लेकिन सुधार नहीं होने के चलते बच्चे को जयपुर रैफर किया गया था, जहां बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे की जो हिस्ट्री गई दी हैं, उसके अनुसार बच्चे को कप सिरप दी गई थी. जिसके बाद बच्चे की तबियत बिगड़ी. हालांकि, मौत किस वजह से हुई, उसकी जांच की जा रही है. - डॉ. मनोज शर्मा, चूरू सीएमएचओ.

चूरू: जिले के एक 6 साल के बच्चे की मौत के मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल में खांसी की दवा देने से उसकी तबीयत बिगड़ी. गंभीर हालत में बच्चे को चूरू से जयपुर के जेके लोन अस्पताल रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को बच्चे की मौत हो गई. इस पूरे मामले को लेकर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएन सेरा का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर बच्चा दिमागी बुखार के कारण अस्पताल लाया गया था. जिसे इलाज के प्रयास के बावजूद बचाया नहीं जा सका.

डॉ. मनोज शर्मा चूरू सीएमएचओ (ETV Bharat Churu)

वहीं, परिजनों का दावा है कि बच्चा एकदम ठीक था. उसे मामूली सर्दी-जुकाम की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल से मिली दवा देने के बाद उसकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई. गंभीर हालत में बच्चे को चूरू से जयपुर के जेके लोन अस्पताल रैफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वार्ड के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान का कहना है कि परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है. मृतक बच्चा तीन भाई बहन में सबसे छोटा था. उसके पिता रेहड़ी चला अपना और अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे थे. मासूम बेटे की आकस्मिक मौत ने परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया.

बच्चे की मौत पर परिजनों ने लगाए ये आरोप (ETV Bharat Churu)

अख्तर खान ने बताया कि बच्चे का जेके लोन अस्पताल में पीएम करवाया गया है. अख्तर खान ने सवाल उठाते हुए कहा जब 15 बरस पहले कंपनी को और दवा को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो अब इस दवा को सरकारी अस्पतालों में फिर से क्यों लिखा और दिया जा रहा था. बच्चे की बुआ रुकसार ने कहा कि जयपुर पीएम की कार्रवाई के बाद शव को लेकर परिजन चूरू के लिए रवाना हो गए.